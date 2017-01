L’ancien Premier ministre et président du parti Yèlèma, Moussa Mara, a fêté le passage au nouvel an avec les Forces armées et de sécurité maliennes dans la ville de Gao. En visite dans la région depuis le 29 décembre, il a visité certaines de leurs positions dans la région.

Selon lui, « c’est des hommes qui bravent des conditions difficiles et acceptent des contraintes importantes pour mener à bien leur mission, à savoir préserver notre quiétude et nous permettre de vivre nos vies sans souci. Ils méritent notre soutien, nos bénédictions et notre haute estime ».

EQUIPEMENTS MILITAIRES

L’armée de l’air dotée de nouveaux aéronefs

Le Premier ministre, Modibo Keita, a présidé le lundi 02 janvier 2017 à la base aérienne 101 de Senou une cérémonie de réception officielle de deux nouveaux aéronefs de l’Armée de l’air. Il s’agit de l’avion de transport CASA 295 et de l’hélicoptère de transport Super Puma.

MISE EN ROUTE DES PATROUILLES MIXTES

Les ex-rebelles toujours bloqués à l’entrée de Gao

L’opérationnalisation des patrouilles mixtes à Gao tarde à se concrétiser. Les combattants de la CMA sont bloqués aux alentours de la cité des Askias depuis vendredi dernier par d’autres mouvements armés comme la CPA qui exigent leur participation à ces patrouilles. La Coordination avait donné un délai de 72 heures à la communauté internationale et au gouvernement malien pour mettre en place toutes les conditions permettant la tenue des patrouilles dans la ville. Il s’agit notamment du désarmement de tous les groupes armés qui ne sont pas membres de la Coordination et de la Plateforme. Cet ultimatum qui devrait expirer aujourd’hui a été prolongé d’une journée par les responsables de la CMA. Selon eux, si d’ici ce soir la situation n’est pas réglée, la CMA retournera à Kidal.