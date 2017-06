Le Conseil des ministres du jeudi 1er juin 2017 a arrêté une communication écrite relative à la politique forestière nationale et son plan d’actions pour la période 2018-2022. Pour le Communiqué issu de ce Conseil, au Mali, les ressources forestières constituent des sources renouvelables de produits indispensables aux besoins des populations urbaines et rurales. En dépit de leur contribution significative à l’amélioration des conditions de vie des populations, ces ressources restent confrontées à un certain nombre de défis dus essentiellement aux faiblesses juridiques et institutionnelles du secteur forestier. La politique forestière nationale est élaborée pour corriger ces faiblesses. Elle vise à assurer une gestion intégrée et durable des ressources forestières et fauniques en vue de contribuer à la lutte contre la pauvreté, à la gestion durable des terres et à la lutte contre les changements climatiques. La mise en œuvre des actions préconisées par la politique forestière nationale permettra, notamment, d’améliorer la contribution du secteur des forêts et de la faune au produit intérieur brut. Ces actions permettront aussi d’assurer l’équilibre des écosystèmes et la durabilité des ressources naturelles, de renforcer les capacités des acteurs et de dynamiser les cadres de concertation du secteur forestier. La politique forestière nationale et son plan d’actions pour la période 2018-2022 ont une incidence financière de 45 milliards 494 millions 252 mille Franc CFA qui sera financée par l’Etat, les partenaires techniques et financiers et les collectivités territoriales.

La mairie de la commune IV a remis cinquante kits alimentaires aux personnes démunies

La mairie de la C IV en collaboration avec Islamic Relief a procédé, le samedi 3 juin 2017, en son enceinte, à la remise de céréales aux personnes démunies. La cérémonie a réuni Adama Bérété, maire de la Commune IV, Bakary Diarra, représentant d’Islamic Relief, des bénéficiaires ainsi que plusieurs autres personnalités. Dans son intervention, Bakary Diarra a fait savoir que l’Islamic Relief est très content de la remise de 50 kits alimentaires aux bénéficiaires. Ils sont destinés à 50 personnes. Ces kits sont composés de 30 kg de riz, trois kg de sucre, trois kg de spaghettis et deux litres d’huile. Cette remise s’inscrit dans le cadre de l’opération Ramadan 2017 de l’Islamic Relief. C’est une opération que la structure caritative organise chaque année. Le maire Adama Bérété, quant à lui, a remercié Islamic Relief pour son constant soutien à la mairie. Il a ajouté que depuis l’arrivée de la structure en en commune IV, elle a toujours joué sa partition pendant le mois de carême par la distribution des céréales en faveur des personnes indigentes de la commune.

CRIS DE DETRESSE DE L’ASSOCIATION « AMALDEME » : Le groupe demande urgemment un soutien pour sauver la vie de l’organisation

L’Association Malienne de Lutte contre les Déficiences Mentales chez l’Enfant (AMALDEME) a organisé le jeudi 1er Juin 2017 au siège de ladite association une conférence de presse pour expliquer à l’opinion nationale les conditions dans lesquelles l’AMALDEME vit aujourd’hui. La conférence a été animée par Mme Théra Oumou Touré, Directrice du Centre. Elle avait à ses côtés, Mogaze Ag M. Iknane, directeur exécutif, Mamadou Traoré, Secrétaire général de l’association ainsi que plusieurs membres de l’organisation. Aux dires de la conférencière, l’AMALDEME a été reconnue comme d’utilité publique depuis 1996 à travers le décret n°96-28-1-1996 /P-RM. En ce temps, dit-elle, l’association vivait parfaitement. Mais aujourd’hui, l’AMALDEME est confrontée à une énorme difficulté de fonctionnement de sa structure. Parmi ces difficultés qui ont trait au disfonctionnement de l’association, on peut citer entre autres, le paiement de salaire du personnel, le manque d’électricité, la nourriture des enfants et les médicaments pour traitement de certains enfants. Dans son explication, Mme Théra a fait savoir que depuis 3 mois les 80 travailleurs de sa structure n’ont pas été payés. Elle a poursuivi en disant que l’AMALDEME est privée d’électricité depuis le mois de mars 2017. Par ailleurs, la directrice du centre a lancé un vibrant appel à l’endroit de l’Etat, à toutes structures de bienfaisance et aux personnes de volonté de venir au secours de sa structure. Elle a aussi profité de l’occasion pour demander aux autorités compétentes d’intégrer les travailleurs de l’AMALDEME dans la fonction publique des Collectivités. Mme Théra a également demandé à Mme le ministre en charge du Désenclavement de goudronner le tronc qui lie siège de l’AMALDEME au quartier de Lafiabougou. Pour terminer, elle dira que l’association vit en pire en pire.

Pour le Ramadan 2017, l’ONG Al Farouk au chevet des couches vulnérables

Dans le cadre du mois de Ramadan, l’ONG Al Farouk a lancé le mercredi 31 mai 2017 sa traditionnelle campagne de distribution de vivres en faveur des couches vulnérables. La cérémonie, présidée par Mme Traoré Oumou Touré, ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, s’est déroulée au siège de l’ONG Al Farouk en présence de son directeur, M. Ibrahim Kontao, des représentants des autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses de la Commune IV. Aux dires du premier responsable de l’ONG, M. Ibrahim Kontao, cette campagne de distribution de vivres comporte deux étapes. La première, d’un cout total de 100 millions de F CFA, consiste à faire don de vivres, composés de mil, de riz, de sucre, de l’huile, du lait et autres denrées alimentaires à des milliers de familles vulnérables pour leur permettre de passer un bon mois de Ramadan. Quant à la seconde étape, pour un coût de 135 millions de F CFA, elle consistera à faire don de repas à des mosquées des quartiers défavorisés pour permettre aux fidèles musulmans de rompre le jeûne en toute dignité. Au jour du lancement de cette campagne pour le Ramadan 2017, des centaines de familles ont bénéficié des dons de l’ONG en collaboration avec ses partenaires comme ceux du Qatar, de la Turquie et du Koweït. Ces dons étaient composés, entre autres, de 50 kg de mil et 50 kg de riz, de bidons d’huile, du sucre et des sachets de lait en poudre. A retenir que les différentes autorités présentes à cette cérémonie de lancement de la campagne de distribution ont salué le geste de cœur de l’ONG Al Farouk.

La Rédaction