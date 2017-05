Dans le souci d’avoir une meilleure pratique de gestion des risques en matière de sécurité et de protection des systèmes d’information, le Pari Mutuel Urbain, PMU-Mali, a décidé de mettre en place un système de management de la Sécurité de l’information (SMI) conformément à la norme ISO 27001 et aux standards de contrôle de sécurité de la World Lottery Association (WLA SCS). La remise de cette double certification au PMU-Mali a eu lieu le jeudi 18 mai 2017 à l’hôtel de l’Amitié en présence des responsables des différentes structures concernées.

Le directeur général du PMU-Mali, M. Kafoungo Coulibaly a dans son intervention salué l’engagement de toute l’équipe du PMU-Mali et a donné une mention spéciale à l’ancien PDG, M. Modibo Harouna Touré, dont le management a permis en partie à l’entreprise d’avoir aujourd’hui ces certificats. «L’aboutissement de ce travail est dû à un effort remarquable et à l’engagement de Modibo Harouna Touré, ancien président-directeur général du PMU-Mali et actuellement ministre de l’Economie Numérique et de la Communication », a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Amadou Samba Kane, de l’Association des Loteries d’Afrique a indiqué qu’au-delà du PMU-Mali, cette double certification honore tout le secteur de la loterie africaine. « C’est un vaste chantier que vous avez ouvert et espérons que d’autres certifications viendront » a-t-il lancé avant d’inviter les autres membres à s’inscrire dans cette dynamique. «Continuez comme cela et vos clients vous seront très reconnaissants», a-t-il conclu.

La norme ISO 27001 est une norme internationale qui décrit les exigences pour la mise en place d’un système de management de la sécurité de l’information. Quant aux standards de contrôle de sécurité de la WLA, ils sont les seuls reconnus au plan international dans le secteur des loteries et sont conçus pour aider toutes les loteries du monde à obtenir un niveau de contrôle de sécurité selon les meilleures pratiques. Et cela, afin de permettre une fiabilité accrue de l’intégrité de loteries.

S’agissant des avantages de la mise en place du Système de Management de la Sécurité de l’Information et de cette double certification du PMU-Mali, il faut retenir qu’ils permettent une application des bonnes pratiques de sécurité au sein de l’entreprise par le personnel et une maitrise des risques liées à la sécurité de l’information. En outre, ces normes ont pour avantages aussi de permettre l’adhésion à la World Lottery Association et l’instauration d’un climat de confiance avec les partenaires extérieurs.

Il importe de retenir que le projet de cette double certification a débuté en juillet 2016 pour aboutir en février 2017, après un audit de conformité effectué par le bureau Veritas et Imacert.

L’œuvre utile de la BMS SA en faveur des veuves de soldats

Pour permettre à des familles de soldats tombés sur le champ de bataille de passer, de façon honorable, le mois le mois de Ramadan, la Banque Malienne de Solidarité a offert le jeudi 18 mai 2017, un lot de dix tonnes de riz, soit 200 sacs et 2,5 tonnes de sucres, soit 50 sacs, à 200 veuves. D’une valeur de 5 millions de F CFA, la cérémonie de remise de don dénommée « BMS ka dôn», consacrée cette année à la solidarité avec les veuves et orphelins des militaires, était présidée par le directeur général adjoint de la Banque, M. Aliou Coulibaly. On notait la présence du Colonel Mme Samaké Mariétou Dembélé, directrice du Service Social des Armées et de nombreuses personnes, dont d’autres responsables de la BMS SA et autres bénéficiaires. Le DGA de la BMS SA, M. Aliou Coulibaly, après avoir fait observer une minute de silence à la mémoire des soldats tombés sur le champ de l’honneur, a indiqué qu’en cette veille du mois sacré du Ramadan, sa banque a décidé d’apporter sa modeste contribution au Service Social des Armées. Tout en remerciant la BMS pour son œuvre utile en faveur de ces veuves, la directrice du Service Social des Armées soulignera que chacune d’elle bénéficiera de 50 kilos de riz et 25 kilos de sucre.

journee internationale de la famille : Renouveau dans la recherche du bien-être familial

Notre pays, à l’instar de la communauté international, a célébré le 15 mai dernier, la Journée internationale dédiée à la famille. A cet effet, le ministère de la  Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a initié une conférence-débat. C’était  au centre Aoua Keïta. Cette 23ème  édition de la Journée internationale dédiée à la famille est célébrée sous le thème international : «L’expérience famille sous la loupe  » et sous le thème national : «Le renforcement de la cellule familiale : Quel diagnostic sur son évolution et sa place dans la prise en compte du dividende démographique pour un développement durable au Mali ». Proclamée par l’Assemblée générale des Nations-Unies  en septembre 1993, cette Journée est une manifestation qui reflète l’importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base de la société, ainsi que l’intérêt qu’elle porte à la situation des familles dans le monde. Elle incite les gouvernements à faire porter leurs efforts sur la politique familiale. La Journée internationale de la famille est aussi l’occasion de mieux faire connaitre les problèmes que subissent les familles et de stimuler les initiatives appropriées. Elle permet également de mettre en relief la solidarité qui unit les familles dans leur recherche d’une meilleure qualité de vie. La conférence-débat a donné lieu à   des discussions entre universitaires spécialisés, chercheurs et professionnels de l’enfance et de la famille, de la santé sur des questions de démographie.

PREPARATIF DES EXAMENS DE FIN d’ANNEE 2016-2017 : Les dates sont fixées

Pour mieux organiser les examens de fin d’année, les responsables du Centre national des examens et concours de l’éducation (CNECE) et ceux des directions nationales de l’enseignement technique et professionnel, secondaire, général et normal étaient, le mercredi 17 mai 2017 à la Maison de la presse, face aux journalistes. Objectif : faire le point, présenter les grandes lignes des préparatifs des examens scolaires et obtenir le soutien des hommes de médias. La conférence de presse était animée par le Pr Mohamed Sidda Maïga, directeur du CNECE. Il était épaulé par Oumar Maïga et Koro Monzon Koné, respectivement directeurs nationaux de l’enseignement technique et professionnel et de l’enseignement secondaire général. La date de l’examen du Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) est prévue du lundi 29 mai au vendredi 2 juin 2017. Quant au DEF, ses épreuves auront lieu du lundi 5 juin au mercredi 7 juin 2017. Les examens des BT1 et BT2 sont programmés du lundi 12 juin au vendredi 16 juin 2017. Le Baccalauréat aura lieu du lundi 19 juin au jeudi 22 juin 2017. Du côté des Instituts de formation des maitres-Hégire Tombouctou (IFM-Hégire), les examens sont prévues du 19 au 23 juin 2017. Pour ce qui concerne les épreuves du Brevet de technicien agropastoral, elles sont programmées du lundi 21 août au vendredi 25 août 2017. Ces différents examens se préparent normalement et conformément au calendrier fixé par la décision n° 2017-009/MEN-SG du 21 février 2017.

La RĂ©daction