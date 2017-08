Tamba Doucouré, opérateur économique et citoyen d’honneur de Tombouctou, avait été incarcéré près de trois mois, suite à l’effondrement d’une partie du bâtiment en construction du Tribunal de la commune V de Bamako, estimée à près de trois millions de F CFA. En effet, le lundi 31 juillet dernier, une délégation spéciale, venue de Tombouctou et composée, entre autres, des membres du Conseil communal de la jeunesse et de la Société civile, a animé une conférence de presse. C’était pour demander sa libération, qui est intervenue le mardi 1er aout 2017, et magnifier ses actions en faveur de la population de Tombouctou, notamment lors de la crise de 2012. Pour la population de Tombouctou, l’homme a été, surtout, distingué pendant la crise de par sa générosité et son patriotisme. Selon eux, l’opérateur Tamba Doucouré a sauvé tout Tombouctou de la catastrophe humaine. En effet, selon les explications des conférenciers, le natif de Banamba a sauvé des épouses de fonctionnaires et autres militaires, avec leurs enfants en leur donnant de la nourriture et leur transportant gratuitement jusqu’à Bamako.

Toujours, pour magnifier leur solidarité et leur reconnaissance à Tamba Doucouré, une grande mobilisation a été organisée à Tombouctou le 2 août dernier par les opérateurs économiques, la société civile, les notabilités, les autorités politiques et les femmes leaders de la ville pour saluer sa libération.

*************

Le Mali médaillé d’argent à la compétition internationale de Robotique à Washington DC aux USA

Le samedi 5 Août 2017, le CNAM a servi de cadre à la cérémonie de célébration de la médaille d’argent du Mali au first global ou la compétition internationale de Robotique aux Etats-Unis. Présidée par Mme le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Assetou Founé Samaké Migan qui avait à ses côtés son homologue de la Santé et le Maire de Commune IV, cette cérémonie riche en couleurs et en symboles a été marquée par quelques temps forts. Il y a eu d’abord le discours du Maire pour souhaiter la bienvenue, suivi de la présentation du formateur Michaël qui a évoqué toutes les difficultés rencontrées, les péripéties qui ont émaillé la formation, l’étape de Dakar, le long voyage pour les USA jusqu’à cette consécration de la 2ème place sur plus de 157 pays compétiteurs. Après cette présentation de l’Américain Michaël et de toute l’équipe de formateurs à l’endroit de laquelle il n’a pas tari d’éloges, les deux équipes compétitrices ont fait une démonstration. Ensuite des attestations ont été décernées aux lauréats pour leur participation. Enfin, Mme le Ministre de l’Enseignement Supérieur a félicité les enfants et leurs formateurs et s’est dit fier tout en réitérant la disponibilité du département à accompagner toutes les initiatives allant dans le sens de la promotion de la science de l’innovation et de la technologie.

***************

ACCES A L’EMPLOI : un rapport édifiant sur les diplômes de l’enseignement technique et professionnel

Au Mali, le taux d’accès à l’emploi est très contrasté selon les secteurs d’activités. Par exemple, les agents administratifs (54,5%) et autres diplômés des filières boulangerie et pâtisserie (48,3%), mécanique, comptabilité et banque (37,1%) de l’enseignement technique et professionnel (CAP et BT) chôment moins que dans d’autres secteurs. Ainsi, 18% des diplômés de 2013 de cet ordre d’enseignement ont obtenu leur premier emploi moins d’un mois après la fin de leurs études. Ils sont également 41,3% à avoir obtenu un premier emploi, l’année d’après leurs études.

Les diplômés en géologie (40,3%), en agronomie (35,4%) et en administration (31,9%) mettent plus de temps à décrocher un premier emploi. Une femme sur trois se retrouve en situation de chômage de longue durée. Pour les hommes, ce ratio est d’un sur quatre. C’est ce qui ressort du rapport de l’étude : «Insertion des diplômés de l’enseignement technique et professionnel au Mali», réalisée par l’Observatoire national de l’emploi et de la formation (ONEF). Ce document de 44 pages a été disséminé le jeudi 03 août 2017 au Conseil national du patronat du Mali (CNPM), auprès des autorités scolaires, des entreprises et des partenaires techniques et financiers. C’était à la faveur d’un atelier présidé par le secrétaire général du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Soumana Satao. Cette étude a été financée par la Banque mondiale, à travers le Projet de développement des compétences et emploi des jeunes (PROCEJ). Elle vise à produire, sur la base d’enquête de terrain, des indicateurs pertinents et analyses approfondies sur le devenir professionnels des diplômés de cet ordre d’enseignement. Selon les initiateurs, les résultats sont mis à la disposition des décideurs pour les aider dans la prise de décision.

************

LA PARTICIPATION DU MALI A LA 8ème EDITION DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE, CÔTE D’IVOIRE 2017 : notre pays classé 15e sur 33 pays avec 8 médailles

Le ministère des Sports a organisé, le vendredi 4 août 2017 dans la salle de conférence du stade Ouezzin Coulibaly, un point de presse. C’était pour présenter le bilan du Mali à la 8e édition des Jeux de la Francophonie qui s’est déroulée du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d’Ivoire. La conférence était animée par M. Amadou Diarra Yalcoué, conseiller technique au ministère des sports. Il avait à ses côtés, M. Ibrahim Fomba, Directeur national des sports ainsi que plusieurs autres personnalités. Aux dires du conférencier, la délégation malienne était de 135 personnes, composée d’artistes, de sportifs, d’officiels et de journalistes. Le Mali était engagé dans huit compétitions sportives : basketball, football, athlétisme, judo, tennis de table, lutte africaine, cyclisme, handisport. Le pays était aussi engagé sur le plan culturel dans huit concours: marionnette géante, chanson, littérature, photographie, peinture, conte, sculpture, création numérique. Le bilan de la participation malienne aux Jeux de la Francophonie se présente comme suit : sur les 33 pays concurrents, le Mali a été 1er en athlétisme 400 m Dame, 27ème en Javelot Dame, 2ème en création numérique, 3ème en triple saut Homme. Il a été trois fois 3ème dans trois disciplines, à savoir : judo Homme, en course de 200 m Handisport et en football. Au total, le Mali a obtenu huit médailles dont une en Or ; 2 en Argent dans les disciplines javelot Dame et création numérique et cinq en Bronze, à savoir : judo, triple saut, handisport et football. Au constat de M. Amadou Diarra Yalcoué, le bilan est positif : « Nous avons consulté les archives et c’est une première pour le Mali d’atteindre ces résultats », dira Yalcoué. En parlant des difficultés rencontrées, le conseiller technique n’a pas manqué de souligner certains problèmes phares. Il s’agit entre autres du problème financier pour un budget prévisionnel de 187 millions de F CFA, la délégation n’a obtenu que 106 millions de F CFA et le Mali avait des problèmes pour retrouver certaines de ses œuvres culturelles envoyées deux mois avant mais qui a été réglé avec l’implication des autorités des deux pays

Le RDS se prononce sur le projet de révision constitutionnelle

La Maison des aînés a servi de cadre le samedi 5 août 2017 à une conférence de presse organisée par le Rassemblement pour le développement et la solidarité, RDS. Placée sous le thème «la vision du RDS face aux enjeux au référendum de 2017», la conférence a enregistré la présence du président du parti, Pr Younouss Hameye Dicko, des membres du bureau et de plusieurs militants du RDS. Dans une déclaration lue par le secrétaire politique du parti, le RDS affirme que «nul n’a le droit d’hypothéquer la vie d’une nation, encore moins celle de toute une génération». Au RDS, on indique qu’en ce début du 21ème siècle et face aux enjeux de la mondialisation, une consultation s’impose au peuple malien en ce qui concerne la Constitution et que les échecs de 2001 et de 2012 ne doivent pas être un frein pour entendre pacifiquement la voix du peuple.

«Peuple du Mali qu’attendons-nous donc pour aller au référendum! Tu es souverain, nul ne peut te prendre en otage. Ce référendum est pour ton bien, pour ta sécurité, pour la paix et pour garantir l’intégrité de ton territoire», peut-on lire dans la déclaration.

Le RDS affirme soutenir haut et fort le président IBK et son gouvernement en disant oui à la tenue du référendum dans un bref délai. Le parti invite tous les acteurs politiques à jouer un franc jeu, c’est-à-dire la démocratie, la voix des urnes et non l’incitation à la haine et à la violence, à travers des propos diffamatoires infondés, écartant le pays du concert des nations. «De Kayes à Taoudénit on respire le Mali. Les enfants du pays se sont donnés la main en signant l’accord. Certes la mise en œuvre connait des difficultés liées aux enjeux du terrorisme transnational» souligne-t-on.

Quant au président du parti, il a fait savoir que la situation actuelle ne doit pas empêcher les Maliens d’aller à une élection ou un même un référendum. Pour lui, le débat actuel n’est que querelles de clocher.