Arrivé en tête lors du premier tour de la présidentielle en France, Emmanuel Macron a entamé le lundi dernier la campagne pour le second tour.

Dans le programme du candidat, certains médias annoncent une visite de Macron au Mali, précisément auprès des forces françaises déployées dans le cadre de l’opération Barkhane. Cette visite pourrait intervenir d’ici la fin de cette semaine, indique-t-on.

Front social :

La tension monte Ă Bamako

La grève au niveau de l’enseignement, la crise du football… Ce sont là deux foyers de tension qui risquent de provoquer de sérieux remous dans la capitale si le gouvernement ne prend pas des mesures urgentes afin de les gérer.

Au niveau de l’éducation, la grève des six syndicats continue de plus belle. Déterminés à faire aboutir leurs revendications, les enseignants grévistes envisagent même de prendre en otage les examens scolaires qui profilent à l’horizon.

En ce qui concerne la crise du football, l’on s’achemine vers un bras de fer entre les partisans du département des sports et ceux de la Femafoot. Les deux parties (clans ?) ont organisé séparément des marches. Si les pouvoirs publics n’arrêtent pas ces manifestations de rue, il faut craindre des affrontements entre les protagonistes.

Insécurité :

Le renseignement fait défaut…

Au nord et dans certaines parties du centre du pays, les attaques se multiplient contre l’armée et les forces de sécurité. A chaque fois, l’on déplore des victimes (civils et militaires) et de nombreux blessés.

Aujourd’hui, beaucoup d’observateurs déplorent le manque d’anticipation des forces présentes sur le terrain. En clair, le renseignement fait défauts pour anticiper les attaques terroristes. Ce fut le cas à Gourma-Rharous, cette localité attaquée, il y a une dizaine de jour par une meute de terroristes. Le bilan a été lourd : 6 soldats tués et des blessés.

Insécurité :

Un agent de l’Inps enlevé ?

Depuis le mardi 25 avril dernier, un agent de l’Institut national de prévoyance sociale (Inps), du nom de Amadou Ndoum, aurait été enlevé par des inconnus à Walado (cercle de Youwarou) dans la région de Mopti. Selon des sources proches de sa famille, M. Ndoum était en mission dans cette zone, où des groupuscules armés sont très actifs.

Jusqu’ici, l’on est sans nouvelle de cet agent de l’Inps. Et certains proches de Amadou Ndoum s’étonnent du silence des autorités et de son service employeur (Inps).

 Mopti :

2 soldats tués par une mine

Le sang a encore coulé hier dans la région de Mopti, où deux soldats ont été tués lors d’une opération dans la forêt de Koukaye, à une quarantaine de kilomètres de Mopti. Selon des sources sécuritaires, ces soldats ont péri suite à l’explosion d’une mine. Un autre soldat aurait été blessé, indiquent les mêmes sources.

La région de Mopti et une grande partie des régions du nord sont « infectées » de mines qui causent de nombreuses victimes dans les rangs des forces présentes.

Sécurité alimentaire

L’Union européenne aux côtés du Mali

Sécurité alimentaire et protection de l’environnement : ce sont là deux domaines qui viennent de bénéficier d’un appui précis de l’Union européenne en direction du Mali. En effet, notre pays et son partenaire européen viennent de signer deux conventions d’un montant global de 37,7 milliards de F CFA.

Le premier accord est un contrat de réforme sectorielle pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et pour l’agriculture durable, d’un montant de 32,8 milliards de F CFA (50 millions d’euros).

Le second accord entre les deux parties est consacré à la mise en œuvre de la 2è phase de l’Alliance globale contre le changement climatique. Montant : 3,9 milliards de F CFA.

Zones arides du Mali :

La Banque mondiale s’implique

Comment relever le défi de l’amélioration de la productivité des zones arides du Mali ? La Banque mondiale tente d’y apporter une réponse. A cet effet, une équipe de cette Banque a mené une étude sur les stratégies à accroitre la productivité agricole dans les zones arides du Mali. Ces zones qui s’étendent de la région de Kayes à Mopti, et elles sont vulnérables aux conséquences du changement climatique…

Ainsi, la Banque mondiale présentera les résultats de son étude, le 11 mai prochain, lors d’un séminaire à Bamako.

