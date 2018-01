Deux hauts fonctionnaires internationaux, Modibo Koné, qui a travaillé à la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), et Hamadoun Touré, ancien chef de l’Union internationale des télécommunications (UIT), ont annoncé mercredi dernier leur candidature à l’élection présidentielle, dans des déclarations. Après celles du maire de Sikasso, Kalifa Sanogo, puis de l’ex-général et ancien ministre Moussa Sinko Coulibaly, ces candidatures portent à quatre le nombre de prétendants déclarés à la succession du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui n’a toujours pas dit s’il se représenterait en juillet prochain.

Manifestation devant l’assemblée nationale :

Le sit- in des femmes dispersé

La police a violement dispersé le sit- in du collectif des amazones à Bamako, le vendredi 12 janvier 2018, devant l’Assemblée nationale. Les manifestants réclamaient des mesures contre les violences faites aux femmes. La présidente du collectif des amazones, Kadidia Fofana, s’est dite choquée par l’intervention des forces de sécurité.

Lutte contre le terrorisme :

Vers une vaste opération des FAMa dans le centre

Le gouvernement va lancer “une vaste opération” de sécurisation dans le centre du pays. “Nous ne voulons pas donner trop de détails, ni la date du début des opérations”, a déclaré un responsable du ministère de la Défense. L’objectif, selon lui, sera de mieux assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, mais également de combattre les jihadistes présents dans cette zone.

Attaque terroriste :

Trois soldats français blessés

Un convoi militaire français a été la cible d’une attaque à la voiture piégée, jeudi dernier, au Mali. L’assaillant est mort. Trois soldats de la force Barkhane ont été blessés, dont l’un grièvement. L’attaque s’est déroulée entre Indelimane et Ménaka où les forces françaises ont mené, dans la nuit du 10 au 11 janvier, une opération « pour s’emparer des membres de groupes armés terroristes sévissant dans cette région frontalière du Niger ».

Menaka :

Opération de Barkhane

La force Barkhane a mené, le jeudi dernier, une opération dans la ville de Ménaka. L’objectif, selon la force française, était de s’emparer d’une maison abritant des membres de groupes armés terroristes sévissant dans cette région frontalière du Niger. Les fouilles ont permis de saisir de l’armement, du matériel et des documents. Barkhane annonce aussi avoir capturé des personnes afin de lever le doute sur leur contribution aux actions des groupes armés terroristes. La force précise toutefois que cette opération discrète s’est déroulée sans heurts.

Assongo :

Augmention du prix du riz

Le prix du kilo du riz est en hausse à Ansongo. Il est passé de 275 F à 300 F CFA. Le constat a été fait, le jeudi dernier, à la foire hebdomadaire de la localité. Cette hausse des prix pendant cette saison de récolte s’explique par une forte demande des habitants du cercle et celle des localités riveraines du Niger qui viennent s’approvisionner sur le marché. Au même moment, les paysans s’inquiètent de la décrue du fleuve.

Gao :

Attaque contre un poste de sécurité du CMFP1

Un poste de sécurité du groupe armé d’auto-défense CMFPR1 a été attaqué, le jeudi soir, à Forgho, à 25 km de Gao par des hommes armés non identifiés. Aucun bilan n’est disponible à ce stade. Selon des sources locales, les assaillants ont pris la fuite après leur forfait.

Migration :

Des migrants maliens trouvent la mort

Quarante-huit Maliens ont péri le weekend dernier en Méditerranée et 69 rescapés se trouvent en Libye.

“Quarante-huit de nos compatriotes ont péri dans la Méditerranée, dimanche 07 janvier 2018”, a indiqué le ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine, sans donner plus de détails sur les circonstances du naufrage dans un communiqué. Les rescapés maliens, au nombre de 69, dont deux femmes et quatre enfants, ont été identifiés (lundi) par une délégation de l’ambassade du Mali à Tripoli au Centre de détention Tarick Sika. Le département “déplore” par ailleurs que, “malgré les campagnes de sensibilisation (…) contre le phénomène de la migration irrégulière et les efforts déployés pour rapatrier nos compatriotes candidats au retour volontaire, les jeunes continuent à emprunter cette voie pleine de dangers pour se rendre en Europe”.

Femafoot :

Une femme pour sortir de l’enlisement

La FIFA et la CAF ont décidé de nommer Fatoumata Guindo à la présidence du comité de normalisation qui a six mois pour préparer l’élection du futur président de la Fédération malienne de football (Femafoot). Arrivés mardi à Bamako, les émissaires de la FIFA et de la Confédération africaine de football (CAF) ont choisi celle qui aura la difficile mission de sortir le football malien de la crise dans laquelle il s’est enlisé depuis quatre ans.

Cette quadragénaire fût notamment ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sous Amadou Toumani Touré (2002-2012), puis porte-parole du gouvernement, tout en occupant le poste de ministre des Relations avec les institutions.

Elle est membre de l’Union pour la République et la Démocratie (URD).

La Rédaction

