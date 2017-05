Le Syndicat national des chauffeurs et transporteurs routiers du Mali a observé une grève du lundi 22 au vendredi 26 mai 2017. Les effets de cette grève se sont ressentis, surtout dans la journée du vendredi 26 mai 2017, avec une pénurie de carburant dans plusieurs stations de la capitale. Les revendications des grévistes portaient, entre autres, sur la relecture de la Convention collective des chauffeurs et conducteurs routiers, l’exigence d’un contrat de travail entre les employeurs et les employés chauffeurs, leur inscription à l’INPS, l’application de l’arrêté n°001358/MICT-SG du 9 mai 2000 fixant les conditions d’établissement et de délivrance des permis et des autorisations de conduire ainsi que les conditions d’extension, de prorogation et de restriction de validité des permis de conduire.

Ils demandent plus de considération pour leur profession et la fin des tracasseries qu’ils subissent de la part des forces de l’ordre. Le constat est que durant les cinq jours, le mot d’ordre aura été respecté à toutes les frontières du Mali. C’est aux environs de midi de la journée du vendredi 26 mai 2017 que la nouvelle de la suspension du mot d’ordre de grève a été annoncée sur les réseaux sociaux, après un accord trouvé avec l’Etat.

Pour l’autonomisation des femmes du Mali, Mme Keita Aminata Maïga offre 40 moulins d’une valeur de près de 40 millions de F CFA aux Associations des femmes des camps militaires

L’Epouse du Président de la République, Mme Keita Aminata Maïga a remis, le jeudi 25 mai 2017, quarante moulins multifonctions aux Associations des femmes des camps militaires de l’ensemble du territoire national. Ce geste qui s’inscrit dans le cadre de la création d’activités génératrices de revenu a été fortement apprécié par les heureuses bénéficiaires.

Ainsi, pour la directrice du service social des Armées, le colonel, Mme Samaké Mariétou Dembélé, «la gratitude est non seulement la plus grande des vertus mais également la mère de toutes les autres». Par ailleurs, elle a souligné que ce geste touche du doigt le rôle assigné à sa structure, en termes d’assistance aux militaires et à leurs familles pour l’amélioration de leurs conditions de vie et a assuré que bon usage sera fait du lot de matériels reçus.

L’occasion était aussi bonne pour la patronne du service social des Armées de remercier, particulièrement, le président de la République, chef suprême des Armées : « Aujourd’hui, les Forces armées et de sécurité se réjouissent beaucoup de l’adoption récente, à l’unanimité, de la Loi sur le nouveau Statut général des militaires. Je suis sûre que sa mise en œuvre apportera un grand soulagement à nous, les militaires et aux familles endeuillées des militaires décédés en service commandé», a-t-elle souligné. Quant au lieutenant Moriba Doumbia, porte-parole des bénéficiaires, il a apprécié le geste qui tombe, selon lui, à point nommé «puisque nous sommes à quelques jours du mois béni de Ramadan ». Il a remercié la Première Dame pour ses efforts constants en faveur des femmes militaires et paramilitaires et, singulièrement, pour ce geste qui soulagera les femmes dans leurs tâches ménagères durant le Ramadan. En outre, le lieutenant Doumbia, en sa qualité de coordinateur des associations des femmes des camps, a pris l’engagement que bon usage sera fait des moulins et a sollicité la construction de quelques centres sociaux dans les camps et des moyens de déplacement pour ces femmes.

L’ALLIANCE POUR LA PROMOTION DU PORT AUTONOME DE LOME : en fin de mission au Mali

Dans le cadre du renforcement des relations de partenariat entre le Port de Lomé et les opérateurs économiques du Mali, une mission promotionnelle de l’Alliance pour la Promotion du Port de Lomé (APPL) séjourne dans notre pays depuis le 18 mai. La mission qui a pris fin mercredi dernier, a permis de nouer des relations et d’étudier les conditions de facilitation de transit des marchandises du Mali par le corridor togolais. Dans ce cadre, la Communauté portuaire de Lomé en étroite collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM) a organisé la semaine dernière une rencontre avec les opérations économiques du Mali à Azalaï Grand Hôtel. La rencontre a été présidée par le président de l’A2PL qui est aussi le directeur général du Port autonome de Lomé, le Contre- Amiral Fogan Kodjo Adegnon. A la rencontre, ont participé Mamadou Baba Sylla, vice-président de la CCIM en charge de la manifestation économique, Mme Agathe Mensah, secrétaire générale de l’APPL, Meba, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Lomé, le Commissaire général de l’Office togolais des recettes et de nombreux directeurs généraux de différentes sociétés. Au nom de l’ensemble des responsables de sa structure, le vice-président de la CCIM a, souhaité la bienvenue à la mission. « Cette visite témoigne de toute l’importance que la Communauté portuaire de Lomé accorde à notre pays », a-t-il souligné avant d’expliquer que la présente mission s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’affaires entre les opérateurs économiques du Mali et le Port autonome de Lomé. Adegnon, se son côté, dira que grâce aux efforts du gouvernement togolais, les installations et équipements de gestion des navires ont été renforcés avec la mise en exploitation du troisième quai du Groupe Bolloré et de Lomé Container Terminal, tous équipés de portiques ultra-modernes et de grues sophistiquées. Par ailleurs, le Port autonome de Lomé dispose du plus fort tirant d’eau de la sous-région permettant d’accueillir les navires de dernière génération. Non seulement, il dispose du plus grand parc de portiques mais aussi, les mesures de sécurité et de sûreté maritimes ont été renforcées conformément au Code ISPS afin de rendre la zone portuaire propice au bon déroulement des affaires, a-t-il ajouté.

La Rédaction