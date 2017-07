Un militaire tuĂ© sur le champ d’honneur sera Ă©levĂ© au grade supĂ©rieur. C’est le cas de Feu Zany dit Kassim TraorĂ© qui a malheureusement perdu la vie lors de l’attaque terroriste sur le campement de Kangaba près de Bamako. Le jeune caporal a Ă©tĂ© Ă©levĂ© au grade de sergent et il a reçu la mĂ©daille du mĂ©rite militaire Ă titre posthume. Ce sont les hĂ©ritiers du dĂ©funt qui bĂ©nĂ©ficieront des avantages de ces titres (promotion et dĂ©coration). Ă€ ces distinctions, s’ajoute le statut de pupilles de la nation et de la RĂ©publique pour tous les hĂ©ritiers mineurs des victimes militaires ou civiles au cours d’une mission de la nation. Avec une telle assurance, aucun militaire n’aura plus peur de mourir pour la patrie car ses arrières sont dĂ©jĂ assurĂ©s par l’État. Avant cette loi, une fois qu’un militaire dĂ©cĂ©dait sur le champ de bataille, sa famille avait droit Ă six mois de salaire. Et, si elle habitait le camp, elle devrait le quitter au terme des 6 mois. Mais, avec la nouvelle loi, tout militaire qui tombe sur le champ d’honneur est assurĂ©. Ses ayant-droits ont dix ans pour bĂ©nĂ©ficier des avantages liĂ©s au grade de leur père.

Pourquoi a-t-on besoin d’une Constitution ?

La rédaction d’une Constitution permet de garantir à chaque citoyen le respect de ses droits. La Constitution est donc nécessaire pour garantir les droits fondamentaux des citoyens. Elle repose, par exemple, sur le principe de l’égalité des citoyens devant la loi ; fait du suffrage universel la source de la légitimité et accorde à chacun le droit de faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant. Elle permet ainsi d’écarter l’arbitraire en donnant à tous les citoyens la possibilité de connaître les différents organes de l’État. La Constitution définit les différents organes de l’État selon le principe de la séparation des pouvoirs, car elle organise les pouvoirs publics composant l’État en séparant le Législatif, l’Exécutif et le Judiciaire afin de permettre l’équilibre des différents Pouvoirs. Dans ce cadre, la Constitution définit les compétences des différents organes de l’État et la manière dont ils sont désignés ; règle les rapports entre les différents pouvoirs en leur donnant la possibilité de se contrôler mutuellement ; et fixe la répartition des compétences sur l’ensemble du territoire en définissant l’organisation de l’État qui peut être unitaire et centralisé ou fédéral. En l’absence de Constitution, c’est la coutume qui définit le cadre général de l’organisation de l’État. Dans une telle situation, les risques de gouvernement arbitraire sont importants.

Ce que dit Madani Tall

Précisons d’abord que chacun sait le respect dû aux 9 juges de la Cour Constitutionnelle, composée essentiellement de magistrats et administrateurs émérites, dont chacun sait la compétence. Seulement les Maliens sont inquiets de leur partialité et de leur potentielle allégeance à celui qui les a nommés, plutôt qu’au peuple qui les tient pour garants des lois. Parmi ces 9 juges, 3 sont désignés par le président de la République, 3 autres par le président de l’Assemblée nationale et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Comprenez nos inquiétudes lorsque l’on sait que certains de ces juges furent secrétaire général du parti au pouvoir, Directeur de cabinet du président actuel ou encore mandataire pour le dépôt de sa candidature. Comprenez notre inquiétude lorsque l’on sait que TOUS, hormis la doyenne et la présidente, ont été désignés durant le régime en place. Ce que nous leur demandons en tant que cadres émérites et gardiens des lois, c’est d’oublier qui les a nommés et regarder le peuple. Car, une fois à la cour, c’est le peuple et la loi qu’ils servent et non un régime, un ami ou une faction. Presque tous ont un âge canonique qui en fait des pères et mères pour nombre de Maliens. Leur responsabilité est grande face à l’histoire et aux générations futures. Dieu veille.

Tapoisme en puissance

Me Tapo vient de dire au JT que ce n’est pas Ă cause des marches antipatriotiques que leur rĂ©fĂ©rendum ou rĂ©fĂ©rent d’hommes a Ă©tĂ© reportĂ© ! Il dit que c’est dĂ» Ă la saisine de la Cour constitutionnelle par l’opposition parlementaire pour contrĂ´le de constitutionnalitĂ© qui, Ă son tour, a Ă©crit au prĂ©sident de la RĂ©publique pour le report, et la cour va statuer durant un mois. Et, par consĂ©quent, deux dates sont dĂ©jĂ Ă l’horizon, les 23 et 30 juillet au cas oĂą la Cour donnerait son quitus (jugĂ© recevable) ! Il ne s’est pas arrĂŞtĂ© lĂ . Il a dit au journaliste de ne pas l’interrompre lorsque celui-ci lui a posĂ© la question suivante : Qu’est-ce que ce n’est pas Ă cause des pressions sociales ? Il rĂ©pond en ces termes : «Du tout, ce n’est pas parce qu’une frange de population manifeste de façon antipatriotique qu’elle n’est pas d’accord que le rĂ©fĂ©rendum peut ĂŞtre reportĂ© ! Si nous (la majoritĂ©), les 111 dĂ©putĂ©s et leurs militants, leurs bases avaient voulu rĂ©pliquer par une contremarche, la foule allait ĂŞtre plus grande que celle du 17 juin ! Donc ce n’est pas la cause du report et ce rĂ©fĂ©rendum aura lieu en toute lĂ©galitĂ© après l’avis (favorable) de la Cour !»

Salama réplique à Bourama

Mme Sy Kadiatou Sow, prĂ©sidente de la Plate-forme «Antè Abana» : «Nous avons tous suivi, dans la nuit du 20 juin dernier, le prĂ©sident Ibrahim Boubacar KeĂŻta lors de la cĂ©rĂ©monie de remise du document relatif Ă la charte et la cartographie des territoires. Le spectacle Ă©tait tout simplement affligeant. Mais, ce qui est difficile Ă comprendre est que le chef d’État ne parvienne pas Ă contenir sa colère devant ses invitĂ©s de marque au cours d’une cĂ©rĂ©monie officielle, très solennelle. Comme on le dit, la colère est toujours mauvaise conseillère. Nous souhaitons et espĂ©rons qu’entre le cĹ“ur et la raison, que ça soit la raison qui finisse par l’emporter. Nous aimerions tellement, en tant que Maliens, que sur ce registre-lĂ aussi, que notre prĂ©sident soit Ă hauteur des autres chefs d’État. Le prĂ©sident de la RĂ©publique doit comprendre que ceux d’en face ne sont pas des enfants turbulents, capricieux qu’il faut rappeler Ă l’ordre en agitant un doigt menaçant. Ceux d’en face sont des femmes et hommes dĂ©terminĂ©s Ă assumer pleinement leur citoyennetĂ©. Ni intimidation, ni menace, ni invective, ni mĂ©pris et arrogance de certains partisans zĂ©lĂ©s ne pourront les distraire. Ils disent qu’ils sont en ordre de bataille, Ă©videmment avec les moyens de l’État. C’est un vaste mouvement qui est enclenchĂ© et ce mouvement est en marche. Nous leur rĂ©pondons que nous sommes en ordre de marche…».

La requête résiduelle

Au Mali, le rĂ©fĂ©rendum constitutionnel prĂ©vu pour le 09 juillet 2017 a Ă©tĂ© reportĂ© Ă une date ultĂ©rieure. La dĂ©cision a Ă©tĂ© prise lors du conseil des ministres du mercredi 21 juin 2017. Ce report fait suite Ă une saisine de la Cour constitutionnelle d’une requĂŞte des dĂ©putĂ©s de l’opposition. Ils sont une vingtaine de dĂ©putĂ©s de l’opposition, Ă introduire une requĂŞte au niveau de la Cour constitutionnelle, en application de l’article 118, alinĂ©a 2 de la Constitution. Pour ces dĂ©putĂ©s, le projet de loi portant rĂ©vision de la constitution du 25 fĂ©vrier 1992, initiĂ© en application des dispositions de ladite Constitution, viole l’article 118 de la constitution. Dans leur requĂŞte, qui a Ă©tĂ© reçue dans la forme par la Cour constitutionnelle, ils dĂ©noncent la manière dont la rĂ©vision de la constitution a Ă©tĂ© initiĂ©e par le gouvernement. C’est pour cela que le ministre des Droits de l’Homme et de la RĂ©forme de l’État a informĂ© le Conseil des ministres de la saisine de la Cour constitutionnelle de cette requĂŞte en date du 16 juin 2017 aux fins de contrĂ´le de constitutionnalitĂ© de la Loi n°2017-31/AN-RM du 02 juin 2017 portant rĂ©vision de la Constitution du 25 fĂ©vrier 1992. En dehors de la requĂŞte des dĂ©putĂ©s de l’opposition, il y a une autre du parti pour l’IndĂ©pendance, la dĂ©mocratie et la solidaritĂ© (PIDS). Un groupe de magistrats qui compte aussi dĂ©poser une nouvelle requĂŞte contre le projet de rĂ©vision constitutionnelle. Le Conseil des ministres a dĂ©cidĂ© du report Ă une date ultĂ©rieure du rĂ©fĂ©rendum, initialement prĂ©vu pour le 09 juillet 2017.

TOUS contre OUI

Après la grande marche de Bamako, du samedi 17 juin, qui restera dans les annales des grandes mobilisations du Mali, les anti-oui, c’est-Ă -dire ceux qui sont contre le rĂ©fĂ©rendum, continuent de marcher Ă Sikasso, Mopti. Plusieurs Maliens de France et des USA ont tous battu le pavĂ© Ă leur manière. «Puisqu’ils craignent plus la France que leur peuple, alors aujourd’hui deux Français de premier plan savent que les Maliens ne sont pas d’accord avec ce maquignonnage constitutionnel. D’abord, le PrĂ©sident de la RĂ©publique française qui fera remonter l’information. Ensuite, le plus grand acteur français dont le restaurant se trouve dans la mĂŞme rue que l’Ambassade du Mali qui a subi les consĂ©quences de cette rĂ©vision. Et au-delĂ , tous les habitants qui commenceront Ă se dire que les Maliens manifestent contre une dictature comme cela est habituel en Afrique. Après la manifestation de Bamako, bravo Ă la diaspora de Paris et New York. Car, de mĂ©moire, depuis l’IndĂ©pendance, nous n’avions jamais vu autant de Maliens rassemblĂ©s dans les rues de Paris. Dieu veille».

Citoyenneté en musique

Après quelques mois de studio, Blonba a le plaisir d’informer que la première Ă©tape de la production du spectacle musical «hĂłron» a Ă©tĂ© close la semaine dernière. Pour rappel, ce spectacle musical est une adaptation de l’essai d’Alioune Ifra N’Diaye “On ne naĂ®t pas Banyengo, on le devient”. C’est un outil de sensibilisation citoyenne qui est destinĂ© aux espaces scolaires et universitaires. Les rĂ©pĂ©titions commencent dès la semaine prochaine. La crĂ©ation est prĂ©vue pour mi-septembre. Suivie d’une tournĂ©e dans les 5 plus grandes rĂ©gions et auprès de dizaines de milliers de scolaires et d’Ă©tudiants. ”Maa Koro, Banyengo, A ye ndeme, Bambo, Takamba donne-moi ta main, Wele Wele ” sont les 5 sons du spectacle. Des sons de belle facture qui poussent la jeunesse Ă comprendre la citoyennetĂ©, les mots et leurs sens, surtout le «horonya» qui est objet de plusieurs interprĂ©tations. Ce sont des morceaux Ă Ă©couter pour tout citoyen.

Report-Land

Depuis l’arrivĂ©e d’IBK au pouvoir, nous avons constatĂ© qu’il n’a pas eu la chance des hommes et des femmes qui travaillent. MalgrĂ© sa bonne foi, IBK est pris en otage par des politiciens de toutes les sauces ; chacun dans son propre calcul personne ne veut aller au charbon pour le prĂ©sident. Certains ont les mĂŞmes ambitions que le locataire de Koulouba. Du coup, tout ce qu’il fait finit par un Ă©chec. Le port du casque a Ă©tĂ© reportĂ©Â ; le procès Amadou Aya Sanogo reportĂ©Â ; le retour de l’administration Ă Kidal reportĂ©Â ; le retour de l’armĂ©e Ă Kidal reportĂ©Â ; la fin de l’état d’urgence reportĂ©e ; la conclusion du contrĂ´le physique reportĂ©e ; l’interdiction des emballages plastiques reportĂ©e ; le quota des femmes dans l’exĂ©cutif reportĂ©Â ; l’opĂ©rationnalisation des rĂ©gions reportĂ©e ; l’Ă©lection de la Femafoot reportĂ©e ; le rĂ©fĂ©rendum constitutionnel reportĂ©Â ; le dĂ©mĂ©nagement Ă Koulouba reportĂ©Â ; la prĂ©sence rĂ©siduelle de l’Etat partout au Mali reportĂ©e. Tous ces reports ont un dĂ©nominateur commun : dĂ©ficit de communication. Le peuple est mal informĂ© ou souvent c’est la mauvaise volontĂ© des cadres et autres responsables qui font Ă©chouer ces initiatives.

Peur pour rien !

Au lendemain de l’attaque contre le campement Kangaba, qui a fait 9 morts, le mardi, une alerte Ă la bombe avait crĂ©Ă© une grosse frayeur Ă Bamako. En rĂ©alitĂ©, il s’agissait d’un vĂ©hicule de marque Mitsubishi, abandonnĂ© après une panne par un vieillard, au rond-point Samaba (ÉlĂ©phant), qui a crĂ©Ă© une psychose d’attentat Ă la voiture piĂ©gĂ©e. Rien de tout cela ! AlertĂ©e par le voisinage de la longue prĂ©sence de ce vĂ©hicule en cet endroit, une Ă©quipe de dĂ©minage des forces de sĂ©curitĂ© s’y est immĂ©diatement rendue. Après une fouille minutieuse de la voiture, avec l’aide de l’Ă©quipe cynophile, aucune trace de bombe n’a Ă©tĂ© trouvĂ©e en ce lieu. Le propriĂ©taire du vĂ©hicule, alertĂ©, s’est rendu sur les lieux en se confondant en excuses et affirmant aux forces de sĂ©curitĂ© qu’il avait pourtant bel et bien confiĂ© son vĂ©hicule Ă “quelqu’un”. C’est le lieu de saluer la vigilance et la promptitude des forces de sĂ©curitĂ© maliennes.

«OUI AN SON NA»

La grande salle de cérémonie de la maison des aînés a refusé du monde. La Plateforme «OUI AN SON NA» était venue annoncer à la presse nationale et internationale la mission qui est désormais la sienne : montrer le bien-fondé et son attachement au projet de révision constitutionnelle. La conférence de presse a été animée par Monsieur Issoumaila Diallo, Mamadou N’Diaye et Youssouf Guindo, en présence de nombreux étudiants et curieux émanant de la société civile qui ont effectué le déplacement. Les membres de la plateforme «OUI AN SON NA» prendront la route de l’intérieur du pays dans les jours qui suivent pour aller partager leur conviction avec les populations. Il faut noter que cette plateforme regroupe plus de 300 associations en plus des 80 (à Bamako et environs) reparties à travers toute l’entendue du territoire national. «Le projet de révision constitutionnelle ne remet pas en cause les acquis démocratiques, le principe de l’intangibilité, de l’intégrité du territoire national et de la souveraineté nationale restent intacts». C’est ce message hors de toute confusion qui sera porté dans le Mali profond.

Macron supporte L’OM

Ce n’Ă©tait pourtant pas voulu, mais le prĂ©sident de la RĂ©publique française a une obligation de neutralitĂ©. Alors l’OM de Dimitri Payet ne s’est pas dĂ©montĂ© devant Emmanuel Macron, mardi dernier, dans les vestiaires du Stade de France, Ă la suite de la belle victoire de la sĂ©lection tricolore contre l’Angleterre (3-2), en amical. Alors que l’homme d’État, Ă qui Didier Deschamps a offert le maillot de Paul Pogba, rencontrait un Ă un les Bleus, et ce pour la première fois depuis son Ă©lection au mois de mai, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille, qui n’avait pas jouĂ©, quand son tour fut venu de serrer la main, accrocheuse, de l’ancien banquier d’affaires, n’a pas pu s’empĂŞcher de lui lancer malicieusement : “Enfin un prĂ©sident qui supporte une vraie Ă©quipe ! “Macron : “Je ne veux pas de problèmes”. Sourire gĂŞnĂ© de Macron, qui se doit d’ĂŞtre neutre : “Je ne veux pas de problèmes avec tous les autres…” MĂŞme chose après le “Allez l’OM !” de Florian Thauvin, selon TĂ©lĂ©foot. L’AmiĂ©nois de 39 ans n’a jamais cachĂ© son admiration pour l’OM, comme par exemple Nicolas Sarkozy, l’un de ses prĂ©dĂ©cesseurs Ă l’ÉlysĂ©e, soutient clairement le Paris Saint-Germain.