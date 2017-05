La Division des Affaires Politiques de la MINUSMA, dans son rôle d’appui aux autorités et aux populations maliennes, a facilité la tenue d’un atelier de réflexion sur le Projet de Révision Constitutionnelle, les 24 et 25 avril 2017 à Bamako. Organisées en collaboration avec le Conseil National des Jeunes (CNJ), ces sessions ont réuni près plusieurs dizaines de jeunes leaders.

L’objectif de cet atelier vise à vulgariser les dispositions du projet de révision constitutionnelle, en particulier auprès de la jeunesse malienne qui doit se l’approprier. « La Division des Affaires Politiques de la MINUSMA est donc dans la droite ligne de l’exécution des missions qui lui sont assignées à travers l’organisation de cet atelier qui vise à faciliter la réflexion sur l’adéquation du texte fondamental avec les préoccupations et les aspirations des composantes socio-professionnelles de la nation malienne, notamment des jeunes », a affirmé M. Sidiki Diarra de la MINUSMA.

Le projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 a été adopté le 10 mars 2017 en Conseil des ministres et a pour objectif de prendre en compte l’évolution des réalités sociopolitiques du pays. Cette révision intervient donc pour harmoniser la Constitution avec les clauses de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale au Mali, issu du processus d’Alger signé en mai 2015, et parachevé en juin de la même année entre le Gouvernement et les mouvements signataires.

Dans cette optique, la Division des Affaires Politiques de la MINUSMA s’est investie pour permettre à la jeunesse malienne de se faire échos des mutations en vue de faire entendre sa voix et de s’assurer que ses préoccupations seront prises en charge dans la nouvelle constitution. « Il est important de passer en revue toutes les dispositions du projet de loi de révision constitutionnelle et de formuler des recommandations pertinentes pour préparer nos échanges lors de notre audition dans les jours prochains par la Commission de révision de l’Assemblée Nationale. La jeunesse, couche majoritaire du pays, doit s’assurer de la prise en compte de ses préoccupations », a déclaré Mme Diawara Fatoumata Diouara du Comité exécutif du Conseil National des Jeunes.

Durant les deux jours de travaux, les jeunes leaders du CJN ont eu l’opportunité de débattre en profondeur des problématiques posées par la révision constitutionnelle. Ils ont aussi dégagé des recommandations concrètes à la fin de la session, sous la houlette du Dr Abdramane Touré, Professeur à la Faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako.

La Constitution, ce document juridique, politique et social, doit refléter le fonctionnement de la nation qu’elle se propose d’organiser. Il est alors important que chaque malien puisse en comprendre les grandes idées du texte fondamental qui régit ses rapports avec ses concitoyens et avec l’Etat. Dans cette démarche, la Mission onusienne apporte son soutien, conformément à son mandat défini dans la Résolution 2295 (2016) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, pour appuyer la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles prévue par l’Accord, en particulier dans son titre II. Cette tache comprend surtout l’appui au processus politique, au dialogue national et intercommunautaire, à la protection des civils, à la promotion des droits de l’homme et de l’Etat de droit, tout en incluant une approche genre, dans le plaidoyer pour la pleine participation des femmes et des jeunes dans le processus politique.

Source : MINUSMA

=========================

Région de Gao : Le site de Fafa désigné pour accueillir l’opération du DDR

M. Mohamed El-Amine Souef, Chef du bureau régional de la MINUSMA à Gao, a échangé le mardi 25 avril 2017, avec M. Moussa Doudou Haidara, coordonnateur général de la Commission nationale du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réinsertion (CNDDR), sur le démarrage de l’opération du DDR-Intégration accéléré des éléments du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC). Cet exercice doit se tenir au site de cantonnement de Fafa dans le Cercle d’Ansongo.

« Cette mission fait suite aux recommandations issues de la réunion du haut niveau du Comité de Suivi de l’Accord (CSA) tenue à Bamako en février 2017, qui nous a instruit de procéder au démarrage de l’opération du DDR-intégration accéléré des éléments du MOC », a expliqué le Coordinateur général de la Commission nationale de (CNDDR) lors des échanges. C’est selon ces mêmes directives qu’a eu lieu précédemment le premier exercice de simulation, le 3 avril dernier à Bamako, sous l’égide de la Commission nationale du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réinsertion (CNDDR), appuyée par la MINUSMA.

Le Chef du Bureau de la MINUSMA, tout en exprimant sa satisfaction des progrès réalisés dans l’opérationnalisation du MOC, a accueilli la délégation et sa mission de façon positive. M. Souef a également salué le démarrage de cet exercice qui permettra aux éléments du MOC de se familiariser avec le déroulement du processus de cantonnement, DDR et d’intégration.

M. Moussa D. Haidara et sa délégation se rendront le 26 avril, le site de cantonnement de Fafa ainsi que les projets de réduction de violence communautaire (CVR) financés par la section du Réforme du Secteur de la Sécurité, du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réinsertion (RSS-DDR) de la MINUSMA dans le Cercle d’Ansongo. Mis en œuvre principalement dans les régions du nord du Mali, leur objectif est de contribuer au développement et au relèvement local, ainsi qu’à la réduction du chômage chez les jeunes et les femmes. « Comme vous le savez, les éléments du MOC sont dans une situation quelque peu transitoire qu’il faut rassurer à travers le DDR-intégration accéléré pour leur donner un statut beaucoup plus définitif. Et en même temps, c’est pour donner espoir à ces milliers de combattants qui existent et qui attendent sur tout le territoire des régions concernées » a-t-il ajouté.

Le Coordinateur général de la CNDDR a conclu en remerciant la force Barkhane et la MINUSMA pour l’appui aux initiatives de sa structure et s’est dit très ravis de cette mission et de ce qui se passe aujourd’hui autour du DDR et de l’intégration. « J’ose espérer qu’avec cela, nous allons poursuivre non seulement la mise en œuvre du programme national du DDR, mais nous donnerons satisfaction à l’ensemble des acteurs qui attendent depuis longtemps », a-t-il déclaré.

Étaient présents à cette rencontre tenue dans les locaux de la MINUSMA, les Commandants respectifs du Secteur-Est et de la Police des Nations Unies/UNPOL, le Coordinateur du MOC et toute son équipe, et plusieurs membres de la Commission Nationale du Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (CNDDR) et de la Commission d’Intégration.

MINUSMA

MINUSMA : Production de milliers de documents de formation au profit des Forces Armées du Mali (FAMas)

La Section de la Réforme de la Sécurité, du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion (SSR-DDR) de la MINUSMA a financé à hauteur de 36 millions de Francs CFA, la production de milliers de documents de formation au profit des Forces Armées du Mali (FAMas) en vue de renforcer leurs capacités. Cet appui fait partie intégrante des attributions consacrées dans le mandat de la MINUSMA par le Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément à la Résolution 2295. Il consiste à appuyer les efforts du gouvernement du Mali dans la réforme de ses institutions de sécurité.

Le Directeur de la section Réforme du secteur Sécurité et DDR de la MINUSMA, Samba Tall, a pris part à la cérémonie officielle de remise de ces matériels ce 24 avril, à l’Etat-Major de l’armée de terre malienne.

MINUSMA