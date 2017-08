L’Ambassade de France au Mali a pris connaissance des allégations circulant dans la presse, ou reprises dans certains slogans de la manifestation du 3 août sur le square Lumumba, concernant son rôle dans le processus de paix et de réconciliation inter-malien.

Elle rappelle que, depuis 2013, la France ne ménage aucun effort pour faciliter le dialogue et la réconciliation entre les acteurs maliens de cette crise. Elle réitère son soutien aux efforts du Président Ibrahim Boubacar Keïta et de son gouvernement pour la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation et la lutte contre le terrorisme.

Elle rappelle également que l’opération française Barkhane soutient, depuis sa création, l’action des FAMA dans le Nord Mali, notamment à travers des opérations conjointes. Elle apporte également un appui inconditionnel aux opérations militaires de coopération transfrontalière du Mali avec ses voisins et à la mise en place de la force conjointe du G5 Sahel. L’action de Barkhane s’opère à la demande des autorités maliennes et dans le strict respect des dispositions de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger ainsi que des décisions du Comité technique de sécurité.

La France condamne les violations du cessez-le-feu intervenues depuis quelques semaines. Elle appelle les différentes parties à la responsabilité et à la retenue. L’Ambassade de France poursuivra, avec les autres membres de la médiation internationale, ses initiatives de bons offices pour la restauration de la paix et la réconciliation au Mali.

Renouvèlement de la licence 4G Orange Mali

L’Etat entre en possession de ses 100 milliards FCFA

Comme annoncé par le ministre de l’économie numérique et de la communication, M. Harouna Touré, lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement, le gouvernement du Mali vient de bénéficier de l’opérateur de la téléphonie mobile, Orange Mali, la faramineuse somme de 100 milliards FCFA au compte du trésor public. C’était le mercredi dernier. Les deux ministres concernés, Dr Boubou Cissé de l’économie et des finances et Arouna Modibo Touré en charge de la communication ont reçu le chèque géant des mains du DG d’Orange Mali, Alassane Dieng.

Selon le ministre Touré, ce montant représente le paquet global de l’ensemble des services y compris le coût d’autorisation de l’exploitation de la 4G qui fait au total 33 milliards FCFA. Aussi, pour établir l’équilibre, précise le ministre, le même montant sera accordé à l’operateur de la téléphonie SOTELMA-MALITEL pour la 4G.

Rappelons que c’est lors du conseil des ministres du mercredi 19 juillet 2017 dernier que le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant approbation du cahier des charges pour l’octroi à Orange Mali d’une licence d’établissement et d’exploitation de réseaux et services de télécommunications fixe et mobile de 2ème, 3ème et 4ème génération, des services de transmission de données et des services de télécommunications internationales au Mali. Les conditions du cahier de charges ont été durcies, obligeant l’opérateur à pousser les limites de ses possibilités. Ensuite, l’obligation a été faite à Orange Mali d’étendre la couverture sur l’ensemble du territoire.

Pour une durée de 15 ans d’exploitation au Mali, l’operateur de la téléphonie Orange a offert le même service à la Côte d’Ivoire pour une durée de16 ans et le Sénégal, 17 ans.

Justice : Magistrats et avocats à l’école l’Arbitrage international et la gestion des marchés publics

Sur initiative du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Mamadou Ismaila Konaté, l’institut National de Formation Judicaire (INFJ) Me Demba DIALLO a organisé les 2 et 3 aout 2017, un séminaire sur l’arbitrage international et la gestion des marchés publics. C’était en présence du représentant du ministre, le conseiller technique, Fousseyni TOGOLA et du directeur de l’INFJ, Toubaye KONE. Cette formation a été organisée à l’intention des magistrats, des avocats, des huissiers de justice, les notaires et toutes les professions juridiques et judiciaires.

Pendant deux jours, les participants ont bénéficié de l’expertise de madame DIAMANA DAIWARA, conseillère au secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre du Commerce Internationale CCI et d’un expert français en marché public. Des exposés sur l’arbitrage commercial international basé sur des contrats de droit privés et l’arbitrage d’investissement basé sur des traités conclus entre Etat et dont les investisseurs étrangers peuvent se prévaloir, ont été entre autres thématiques abordées.

Gao : Plus de 56 millions pour le projet « Ecoles et quartiers propres » de la ville

Le 31 juillet dernier a eu lieu le lancement d’un important projet de sensibilisation à l’assainissement des écoles et quartiers de la ville de Gao. Financé par la MIUSMA, ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la réduction des violences communautaires, donnera l’opportunité à plus de 5600 jeunes hommes et femmes de décrocher un emploi. Il s’étendra sur les 9 quartiers de la commune urbaine de Gao et touchera aussi 10 écoles de la ville qui, faute de soins, sont devenues des dépotoirs d’ordures.

C’est au quartier Sossokoïra qu’a eu lieu le lancement de ce projet de sensibilisation pour un changement de comportement à travers l’assainissement des écoles et quartiers de la ville de Gao. « Ce projet est un bon départ pour nous. Il va faciliter la sensibilisation des populations pour la collecte des ordures qui seront acheminées à un endroit identifié par la mairie. Il va créer de l’emploi et permettra aux familles de déposer les ordures à un endroit bien indiqué, pour que les ramasseurs viennent les chercher de façon quotidienne, » a expliqué M. Souleymane Ousmane Touré, coordinateur de l’ONG GRAIP qui est aussi le partenaire d’exécution du projet.

Le Mali aux 8èmes Jeux de la Francophonie Abidjan 2017: Un bilan positif

Après le succès enregistré par notre pays lors des 8ème jeux de la Francophonie tenus à Abidjan, les responsables de la commission nationale d’organisation étaient face à la presse pour faire le bilan de la participation du Mali. C’était le vendredi 4 août dernier dans la salle de conférence du Stade Ouézzin Coulibaly. Le point de presse était animé par, Amadou Diarra Yalcouye, conseiller technique du ministère des Sports et président de la Commission nationale d’organisation. Il avait à ses côtes le Directeur national des sports, Ibrahima Fomba.

D’entrée de jeu le conférencier a rappelé que le Mali était engagée dans 8 compétitions sportives et 8 concours culturels. Au total, le Mali a obtenu 8 médailles (une en or pour la première fois aux jeux de la francophonie), 2 en argent (javelot dame et création numérique) et 5 en Bronze (judo, triple saut, handisport, football). Selon le président de la commission nationale d’organisation, le bilan de la participation du Mali dans toutes les disciplines confondues est positif. « Nous avons consulté les archives et c’est une première pour le Mali d’atteindre ces résultats », a déclaré Amadou Diarra Yalcouye. Il signalé que les conditions d’accueil, d’hébergement et de restauration au village des jeux étaient excellentes.

Semaine mondiale de l’allaitement maternel : Village d’Enfants SOS de Sanankoroba à l’honneur

La semaine du lait maternel, le premier vaccin de l’enfant contre les maladies est célébré chaque année. Cette année, 25eme édition du genre, le ton de la semaine mondiale de l’allaitement maternel a été donné le Mardi 01 Août 2017 dans le Village d’Enfants SOS de Sanakoroba. C’était sous la présidence du ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, le professeur Samba Sow en présence des partenaires techniques et financiers, des autorités administratives, politiques et sanitaires de la région de Koulikoro. Une semaine durant, des actions de sensibilisations et de mobilisation ont menées dans le but d’exhiber les multiples vertus de l’allaitement maternel.

L’occasion pour le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique Pr Samba Sow, de développer les énormes vertus du lait maternel. Selon lui, l’allaitement maternel est le meilleur moyen de fournir une alimentation idéale pour la croissance et le développement du nourrisson, c’est la meilleure source nutritionnelle qui soit pour la petite enfance. Aussi, sa promotion pourrait impacter positivement la qualité de vie des populations, il est économique car n’engendrant pas de dépense et renforce surtout l’affection entre la mère et l’enfant.