Avec les visites abondamment commentées du président de la République dans les pays d’où il revient la besace pleine de financements, on est à se poser la question, si certains projets gouvernementaux ne sont pas doublement financés. Les succès diplomatiques engrangés en Turquie, Chine, France et Arabie Saoudite sont tellement éclatants, selon les gazettes de Koulouba, qu’on se demande où va l’argent du Mali. Ainsi le financement de la route Sévaré-Gao était déjà acquis, mais faute de sécurité, le gouvernement n’a pu rien faire pour démarrer les travaux. Mais voilà qu’au retour d’IBK de l’Arabie Saoudite la semaine dernière, voilà un autre financement de la même route. Idem pour le quatrième pont de Bamako, qui était financé lors de la visite en Chine. Que dirait-on des financements de fibres optiques par China Eximbank ?

Travaux du troisième volet du PADAB

1,6 milliard de francs CFA pour l’aménagement urbain du quartier de Baco-djicoroni

Jeudi 27 avril 2017 a eu lieu la cérémonie de lancement officiel des travaux du troisième volet du projet d’appui au développement et à l’aménagement urbain du quartier de Baco-djicoroni (PADAB). Les présents travaux portent sur l’aménagement de voiries (pavage) avec éclairage public ainsi que la réalisation de caniveaux sur plusieurs rues de Baco-djicoroni – Hèrèmakono. Prévu pour une durée de cinq mois, l’ensemble des travaux de ce volet devra être terminé avant la fin du troisième trimestre 2017. Seule inquiétude déplorée par des observateurs, ces travaux ne risquent ils pas d’être arrêtés à cause des pluies ? Si une partie des travaux se déroule pendant l’hivernage, comme les travaux d’aménagement de voiries et de réalisation de caniveaux, il est certain que ceux là feront difficilement au mois de juillet et septembre, si le rendez-vous avec les pluies se tient. D’un montant de 2,5 millions d’euros, soit 1,6 milliard de francs CFA, le PADAB est cofinancé par l’AFD, la Fondation SADEV et l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

Association des Fonctionnaires et

Diplomates à la Retraite du Ministère

Des Affaires Etrangères de la

Coopération Internationale du Mali

BAMAKO

Bismilahi Arahamane Arahimi

COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’AFDR/MAECI

Objet : Meilleurs vœux de bonne fête

internationale du travail-1er Mai 2017

L’Association des Fonctionnaires et Diplomates à la Retraite du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale du Mali adresse ses meilleurs vœux de bonne fête internationale du tr avail 1er mai 2017 à tous les travailleurs du Mali aussi bien du genre féminin que du genre masculin. En outre, l’AFDR/MAECI adresse ses meilleurs vœux de bonne fête internationale du travail 1er mai 2017 à tous les travailleurs aussi bien du genre féminin que du genre masculin d’Afrique et du monde entier.

Qu’Allah bénisse et protège le Mali !Amine

Fait à Bamako le 02 mai 2017

Le Président

El Hadj Amadou Tidiani Dia

Conseiller des Affaires étrangères à la retraite

Officier de l’Ordre national du Mali