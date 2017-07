Le corps sans vie d’un jeune garçon de 6 ans a été repêché le dimanche 2 juillet 2017 dans une mare à San Lafiabougou. Selon les camarades de la victime, le garçon s’est noyé en voulant laver ses pieds. La police et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux. En juin 2016, un couple s’était aussi noyé dans la même marre.

BANDITISME : Un malfrat abattu à Faladié

Le samedi dernier, aux alentours de 21h15, au carrefour du Gouverneur à Faladié, un malfrat armé d’un couteau tenta de poignarder un homme qui venait de faire un retrait d’argent d’un guichet automatique proche des lieux. Echouant dans sa tentative d’extorquer les sous du client de la banque. Ce dernier cria et la police alertée non loin s’est rendue sur les lieux. Dans leur tentative d’arrestation, le malfrat blessa légèrement deux jeunes policiers. Le chef de poste constatant la gravité de la situation lui plaça par une balle au ventre.

En tout cas, il a réussi dans sa tentative à blesser trois personnes, les deux policiers et le client de la banque.

Ces derniers temps, la capitale est devenue un foyer d’insécurité récurrent.

BOUREM : l’effondrement d’une maison fait 3 blessés

Une maison s’est effondrée ce dimanche à Baria dans le cercle de Bourem, suite aux récentes pluies enregistrées dans la localité. Le bilan fait état de trois blessés graves dont une femme enceinte. Ils ont été admis au CSREF de Bourem. Selon des sources locales, le bâtiment était dans un état de dégradation avancée.

KOULIKORO : don de 2 ambulances et 12 vélos destinés aux communes de Niamina et de Dinandougou

Un don de matériels d’une valeur de plus de 20 millions de francs CFA a été remis le dimanche 2 juillet 2017 à la ligue régionale de cyclisme de Koulikoro. Cette aide composée de 2 ambulances et 12 vélos vise à renforcer la situation sanitaire dans les communes de Niamina et de Dinandougou. Elle permettra aussi de renforcer les conditions sportives et compétitives dans la région.

EXAMENS : L’Education dévoile les dates de proclamation des résultats

Dans un communiqué, le ministère de l’Education nationale vient de publier les dates de proclamation des résultats des examens de fin d’année scolaire 2016-2017.

Les résultats du Diplôme d’Etudes Fondamentales seront proclamés le jeudi 6 juillet 2017 prochain. Quant au baccalauréat, dont les corrections vont commencer cette semaine, les résultats sont attendus le mercredi 19 juillet 2017.

Il faut ajouter les résultats des examens des Instituts de Formation des Maîtres (IFM) dont la proclamation des résultats est prévue le samedi 22 juillet 2017 et les résultats des écoles professionnelles notamment le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) et le Brevet de Technicien (BT) est attendu le mercredi 26 juillet 2017.