trimestre de leur installation à l’Hôtel de Ville de Ségou, le conseil communal a déjà organisé deux sessions ordinaires et une session extraordinaire. Gages d’une très bonne culture de démocratie et de transparence. Le hic, c’est que l’ancien Maire, Ousmane Simaga n’y a jamais participé. C’est vrai qu’il se fait suppléer à travers une procuration, mais sa chaise vide ne rassure pas, quant à sa bonne foi de traduire par des actes, ses dernières paroles, en tant que Maire, lors de l’investiture de Nouhoum Diarra. Il avait promis qu’il fera partager son expérience. Simaga doit se ressaisir, même si la procuration, en pareil cas, est légale ! Un bon conseiller communal participe physiquement et en idées aux décisions de son conseil communal.

Office riz Ségou : Comment Kassoum Denon voulait se racheter vis-à-vis du DG par intérim

Nous sommes le Week- End pendant lequel le changement de premier ministre au Mali s’est opéré. Avec la nomination de Abdoulaye Idrissa Maiga comme chef de gouvernement, un natif de Gao (la nuance est importante dans la suite de notre récit). L’ex DG par intérim de l’Office Riz Ségou (ORS) qui n’avait, six mois durant sa disgrâce, ni bureau, ni fonction, depuis que Kassoum Denon l’avait relevé de son poste de DGA pour mettre un de ses parents, est réveillé par une pluie de messages provenant de collaborateurs à lui en commission du patron de l’ORS. Le DG de l’ORS a urgemment besoin de lui, entonne la chanson en frénésie que lui rapportent de nombreux envoyés. Au point que Rousmane Ag Roumar (c’est son nom) commence à se faire des soucis. « J’avais sincèrement pensé que mon DG s’était mélangé les choses dans la boîte et qu’il avait besoin de mon concours autrement » nous explique Rousmane Ag Roumar. Ce lundi 10 Avril 2017, quand il franchit le bureau de son DG, Rousmane Ag Roumar est frappé par une soudaine sympathie que lui vaut, depuis Bamako, le Ministre de l’Agriculture du moment, Kassoum Denon. En effet, le DG Salif Sangaré lui notifie que, depuis le week end qui s’est achevé, il était à sa recherche pour lui certifier que le Ministre attend de lui, urgemment, une demande à lui adressée pour servir dans une structure du département de l’agriculture, au choix. Le visiteur du DG de l’ORS croit rêver. De bon aloi d’ailleurs. Flash-back alors. Kassoum Denon a fait l’essentiel de son parcours à l’Office Riz Ségou, tout comme Rousmane Ag Roumar, dès les années 1980. Mais le dernier, longtemps ostracisé dans la boite par le premier, n’a eu ses promotions internes qu’après le départ de Denon en 2010 de l’ORS. DGA en 2011 puis DG par intérim en 2014, Rousmane Ag Roumar retourne à son ancien poste de DGA quand l’appel à candidature attribuait le poste de DG à Salif Sangaré le 6 Mai 2015. Cependant, dès l’arrivée de Kassoum Denon comme Ministre de tutelle en janvier 2016, la rancœur contre son ancien collaborateur devenait encore plus tenace : « Le DG me disait en personne, entre janvier et Octobre 2016, qu’il ne pouvait pas partir à Bamako sans que Denon ne lui demande ce qu’il fait encore avec cet adjoint, c’est-à-dire moi et qu’il n’attend que sa proposition pour signer la décision de relève » rapporte celui que les ségoviens, plus de 30 ans, n’appellent que par Ag ! Même l’intervention du nouveau PM, à l’époque en charge de l’administration territoriale pour le poste de DGA à l’Office Riz Mopti ne rendra pas flexible Kassoum Denon, qui nommera, par finir, son parent de sang Amedé Kamaté à sa place en Octobre 2016. Sans jamais lui attribuer un poste quelconque. Du coup, l’arrivée du nouveau PM Abdoulaye Idrissa Maiga, dans un élan opportuniste dont lui seul a le secret, lui contraint à essayer une volteface qui s’avèrera être un coup d’épée dans l’eau, car Ag ne lui fera pas le feedback nécessaire ce lundi 10 Avril, mais mieux, le lendemain 11 Avril, Abdoulaye Idrissa Maiga qui reconduira une vingtaine de ministres dans le gouvernement, laissera Kassoum Denon à quai. Au grand dam d’un manipulateur comme Kassoum Denon qui commence à compter ses déboires……………

La Rédaction