Tout le monde avait applaudi les travaux effectuĂ©s au niveau de l’aĂ©roport Modibo Keita Bamako Senou, avec la nouvelle aĂ©rogare flambant neuve pour les passagers. Mais, de nos jours, il y a des difficultĂ©s. Le tapis roulant Ă©lectronique est en panne depuis 3 mois. Les premières pluies de l’annĂ©e, qui avaient inondĂ© l’aĂ©rogare, ont endommagĂ© le mĂ©canisme du tapis. C’est au moyen des chariots que les bagages des passagers au dĂ©part de Bamako sont transportĂ©s pour le tarmac. Un travail supplĂ©mentaire pour les agents du service des bagages. En plus des valises et colis lourds, il y a souvent des objets très fragiles dont le transport par les chariots n’est pas aisĂ©. Les compagnies commencent Ă se plaindre de cette situation parce que le fait de prendre les bagages Ă la main peut conduire Ă des pertes de valises. Surtout quand il n’y a pas une solution rapide. En plus de cette situation, l’entretien de la nouvelle aĂ©rogare pose problème. Les toilettes commencent Ă sentir mauvais, et il y a peu de gens pour les rendre propres 24/24, comme dans les autres pays. Une Ă©quipe de 10 personnes ne peut pas faire ce travail, et si rien n’est fait, cette aĂ©rogare va tomber en ruine, et le ton a Ă©tĂ© donnĂ© avec le tapis pour bagages et l’Ă©tat des toilettes.

La RĂ©daction