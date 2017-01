Welcome! Log into your account

Le nouveau maire de Gao et ses adjoints ont été officiellement investis mardi en présence des autorités coutumières et religieuses de la région. Boubacar Daka Traoré a prêté serment pour un meilleur développement de la commune de Gao. Au même moment dans la région de Sikasso, le maire de Kadiolo a pris fonction. Madou Sylla place son mandat sous la cohésion sociale et la solidarité en faveur du travail.

Les viols et violences sexuelles, les tortures, la corruption au sein de l’appareil judiciaire et la privation des libertés d’expression. Ce sont entre autres les violations répétitives des droits humains enregistrées en 2016 dans la région de Sikasso. La restitution de ces enquêtes relatives aux violations des droits de l’homme a été présentée hier matin au cours d’une rencontre organisée par Amnesty International.

