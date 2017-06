Afin d’apporter l’assistance aux populations les plus vulnérables pendant la période des soudures, le Programme Alimentaire Mondial des Nations-Unies (PAM)-Mali a reçu une contribution de 1,5 million d’euros de l’Allemagne.

Cette contribution vient à point nommé pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels les plus aigus de 260.000 personnes vulnérables, en cette période des soudures qui commence ce mois-ci. Selon le PAM-Mali, ce don permettra d’appuyer la mise en œuvre du Plan National de Réponse aux difficultés alimentaires et nutritionnelle élaboré par le Gouvernement malien en assistant les populations locales affectées par les effets de l’insécurité, de la sècheresse et des inondations.

«L’assistance alimentaire du PAM constitue un filet de sécurité critique pour ces populations dont les moyens d’existence sont fortement fragilisés », indique le Communiqué.

Aux dires de Son Excellence Dietrich Becker, Ambassadeur de la République Fédérale de l’Allemagne au Mali, malgré les grands efforts concernant la sécurité alimentaire entrepris pendant des dizaines d’années, la sécurité alimentaire reste un défi majeur pour le Mali. Une situation liée à la croissance démographique nationale et aux effets des changements climatiques. «C´est la raison pour laquelle nous restons aux côtés du Mali », a déclaré le Chef de la Mission diplomatique et consulaire allemande à Bamako.

Cette contribution va permettre également d’assurer la continuité du traitement de la malnutrition modérée de 15.500 enfants de 0 à 5 ans et 14.200 femmes enceintes et allaitantes dans les centres de santé communautaires se trouvant dans les zones où les indicateurs nutritionnels dépassent les seuils d’urgence.

Pour témoigner de sa gratitude, le PAM a remercié l’Allemagne pour son soutien aux populations maliennes.

Cette contribution témoigne de l’engagement de l’Allemagne aux côtés du PAM pour combattre la faim et la malnutrition au Mali et du partenariat solide qui lie Bamako et Berlin.

Cyril ADOHOUN