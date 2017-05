Les journées d’évaluation 2016 et de programmation 2018 des structures centrales du ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire se sont tenues du 10 au 12 mai à la Maison des Aînés. Il s’agissait à travers ces journées de mieux outiller les structures centrales du ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire pour les réunions du Comité technique et du Comité de suivi du Programme décennal de développement sanitaire et social (PRODESS).

La cérémonie d’ouverture s’est tenue sous la présidence d’Abdoulaye Diabaté, conseiller technique, représentant le ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire. Les Journées nationales d’évaluation et de programmation sont la suite logique des travaux de la rencontre des comptables, et constituent une étape indispensable avant la tenue des instances du Comité technique et Comité de suivi. L’objectif est de préparer les structures centrales du ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire aux réunions du Comité Technique et de Comité de Suivi du PRODESS. Il s’agit pour les participants d’échanger sur des problématiques spécifiques prioritaires et sur les corrections à apporter aux différents documents en vue de la préparation de la prochaine session du comité technique.

Pour le représentant du ministre, ces journées se tiennent dans un contexte marqué entre autres par l’évaluation à mi-parcours du programme de développement socio-sanitaire III ; le soutien à l’opérationnalisation du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable CREDD 2016-2018 et la priorisation des actions de grands impacts sur l’atteinte des objectifs définis dans ledit document ; la mise en place des groupes d’experts pour régime d’Assurance Maladie Universelle ; le renforcement de la coopération avec les Partenaires Techniques et Financiers.

Bambo Traoré, stagiaire