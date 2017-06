Après une première opération réussie, les Associations Pour le Mali (APM) viennent d’initier une deuxième opération de consultations gratuites et de don de médicaments pour les populations en général et les personnes âgées en particulier. Avec cette action, il s’agit pour les APM de faire consulter les populations par des spécialistes et leur donner gratuitement des médicaments contre certaines maladies comme l’ulcère, les maladies cardiaques, le diabète, etc.

La première opération lancée par les APM, il y’a quelques semaines,avait permis à plus de 10.000 personnes dans 16 localités du pays de se faire consulter et d’avoir des médicaments gratuits contre plusieurs maladies. Les patients consultés dont les maladies ne sont pas concernées par les dons de médicaments bénéficient d’ordonnances dont ils doivent acheter eux-mêmes les médicaments à la pharmacie. Et les autres dont les maladies sont prises en charge lors de ces journées par des spécialistes, en plus de la consultationbénéficient de médicaments gratuits donnés par les APM.

C’est l’écho de la première opérationqui a conduit d’autres personnes à faire appel aux APM pour initier cette 2èmeopération afin de leur permettre de bénéficier de soins gratuits contre leurs maladies.

Un appel que le directoire des APM a répondu favorablement en initiant ces journées de consultations et de don de médicaments en collaboration avec certains de leurs partenaires le samedi et le dimanche derniers dans plusieurs quartiers de Bamako et villes de l’intérieur du pays.

Dans le but de suivre la mise en œuvre de cette initiative, le président des APM, Me Mohamed Ali Bathily non moins ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et des Affaires Foncières s’est rendu le samedi 3 juin dernier à l’un des centres de consultations à la mosquée Abdoulaye Lah de Kalabancoura. Une visite au cours de laquelle,Me Bathilya remercié et encouragé le personnel soignant pour sa disponibilité. Il a également expliqué aux fidèles de la mosquée, les objectifs et la démarche des APM. Selon lui, c’est une association qui se démarque des partis politiques et qui veut incarner les aspirations profondes des populations à la base.

« Les APM soutiennent les actions du président de la République Ibrahim Boubacar Keita qui a promis l’honneur et la dignité aux Maliens. Ce travail est en cours. Pour réussir cette mission, il faut une mobilisation et une adhésion des Maliens eux-mêmes. Les APM, après avoir parcouru le Mali dans sa profondeur, ont eu une idée des préoccupations des uns et des autres. C’est pourquoi,leurs actions sont bâties autour de la lutte contre les pires formes d’injustice surtout dans le domaine du foncier, l’appui dans le domaine de la santé, de l’éducation et la formation », a expliqué Me Mohamed Ali Bathily.

A sa suite, Mme FatimatouHaïdara, initiatrice desjournées de consultation àKalabancoura a exprimé sa joie et sa reconnaissance aux APM pour avoir répondu favorablement à leur requête en organisant ces journées dans leur quartier. Pour le choix dela mosquée pour abriter ces journées,elle dira que c’est parce que cette mosquée a été jugée plus propice que le CSCOM pour cette activité. Car disposant suffisamment d’espacepour ce faire.

Selon elle, les consultations sont faites par quatre (4) médecins spécialistes dans les maladies cardiaques, l’ulcère, le diabète, etc…

« En plus de la consultation, nous donnons les médicaments gratuitement aux patients pour ces trois maladies. Mais en plus, si le médecin détecte d’autres maladies chez le patient, il lui prescrit des ordonnances que le malade paye à la pharmacie à ses frais », précise FatimatouHaïdara.

Prenant la parole au nom des fidèles de la mosquée, Ali Mohamed Diarra a remercié les APM pour cette initiative avec une mention spéciale à Mme FatimatouHaïdara qui s’est beaucoup battue pour que cela se réalise dans leur quartier. Pour lui, ces consultations permettront aux fidèles d’accomplir dans la santé leurs devoirs religieux. Il a promis de convaincre les responsables de la mosquée dans les jours à venir afin qu’ils rencontrent les APM pour prendre connaissance de leurs orientations.

Dans le cadre de ces journées, lajournée du dimanche dernier a été marquée par des consultations gratuites et des dons de médicaments dans certains quartiers du District de Bamako comme Baco-Djicoroni et Djélibougou. Pour l’intérieur du pays, les opérations ont eu lieu à Mopti et à Koutiala avec une forte mobilisation des populations et des autorités administratives locales. Lesquelles ont d’ailleurs salué cette noble démarche des Associations Pour le Mali, surtout en cette période de Ramadan. Avant de leur demander de continuer à faire bénéficier les populations de ces actions.

A noter que les localités de Moribabougou, Niono, Ségou et Sikasso s’apprêtent à recevoir ces journées de consultations gratuites et de don de médicaments des APM le 10 juin prochain.

M.D