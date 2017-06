L’ONG Italienne, Engim Internazionale, vient de boucler un programme d’appui d’urgence avec les entreprises Maliennes du cercle de Kita et de Mopti pour un montant total de 58, 7 millions F CFA.

LancĂ© en fĂ©vrier dernier, Engim Internazionale, Ă travers le Projet pour le travail et l’emploi des jeunes Africains (Projeta), a financĂ© 35 jeunes promoteurs d’entreprises de Kita et de Mopti. Ils ont reçu un financement et une formation technique professionnelle leur permettant une auto gestion de leurs entreprises.

En fin de programme, la chef de Projet, Erica Minnetti, et le directeur de Createam ont organisé une cérémonie de restitution des résultats du projet exécuté en collaboration avec Createam, un centre d’incubateur, qui a assuré la formation et l’appui technique des ressources humaines sur le terrain.

Projeta a Ĺ“uvrĂ© dans le cadre de la rĂ©duction de l’exclusion sociale et Ă©conomique des jeunes femmes et hommes Ă travers la promotion de l’emploi et de l’entreprenariat. Elle a procĂ©dĂ© Ă la sĂ©lection des entreprises Ă travers un appel Ă candidature. Ainsi, sur les 589 dossiers reçus, 35 ont Ă©tĂ© retenus, soit 15 dans le cercle de Kita et 20 dans la rĂ©gion de Mopti.

Les promoteurs de ces entreprises ont bénéficié d’une formation en entreprenariat et un financement allant de 800 000 F CFA à 1,5 million de F CFA. Projeta a également ciblé les entreprises qui évoluent dans les secteurs d’activités de l’agriculture, l’élevage, le bâtiment, le commerce général et les services.

Parmi les bénéficiaires, quatre ont témoigné de leurs expériences. Il s’agit de Fatoumata Yattabary de Kita sur son projet de transformation de la pâte d’arachide. Elle a reçu une moto tricycle, un moulin, 30 sceaux, 4 tamis, 8 baignoires, 20 vannes.

Moussa Sanogo de Kita porte un projet d’aviculture. Il a reçu une machine à couveuse, un radian, 4 batteries, 4 panneaux solaires, un convertisseur et un régulateur.

Ayouba Cissé de Mopti pour son projet d’irrigation intelligente a obtenu un kit arduino, un proto shield, un shield GSM officiel, un shield relais, un régulateur de 10 ampères, une batterie 12 v, un panneau solaire 50w et un boitier.

Ibrahim Litini Traoré de Mopti (projet recyclage des ordures) a eu une moto tricycle (Zinda), un tamis (45/25cm, 35/22cm, 27/21cm, 23/17cm), deux marmites (n°10, n°20), une table (150/150), une table (240/200cm), un ordinateur de bureau HP 500GB et un appareil photo numérique.

Zoumana Coulibaly