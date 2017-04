Si Spana, une organisation humanitaire britannique, vise à protéger les animaux et la nature, force est de constater qu’elle a aussi servi de vache laitière à certains, qui mobilisent des fonds à leur seul profit. Un vrai scandale !

L’ONG-Société pour la protection des animaux et de la nature (Spana) est une organisation humanitaire britannique lancée au Mali en 1996. Elle comporte 4 programmes, à savoir: le programme éducatif, le programme du nord, le programme vétérinaire et le programme épi-thérapie. Il nous est toutefois revenu de sources proches de cette organisation qu’une grande opacité entoure la gestion des fonds destinés à la protection des animaux et la nature. Notre source rapporte en effet que le Directeur de Spana-Mali, en l’occurrence Amadou Doumbia, ferait preuve d’amateurisme et baignerait dans une magouille à ciel ouvert. Conséquence: la gestion des fonds de cette organisation humanitaire britannique laisse à désirer.

Selon d’autres témoignages, un réseau se serait formé autour des fonds de l’organisation, avec la bénédiction de M. Doumbia qui gérerait le projet sans aucune mode opératoire de suivi. Il nous revient aussi que les bénéficiaires ne sont même pas informés de la présence de Spana au Mali.

Au regard de cette situation qui frise le brigandage, certains observateurs en sont aujourd’hui à se demander si les autorités de tutelle sont régulièrement informées des activités de Spana-Mali.

L’autre scandale, selon notre source, c’est l’attribution, de gré à gré, des marchés de la restauration des sessions de formation organisées par Spana-Mali à la fille de M. Doumbia. Notre interlocuteur de préciser: «Le restaurant en question est ‘’O Buffet’’, sis à Hamdallaye ACI 2000. C’est non seulement pour lui un moyen de remplir les caisses de sa fille, mais aussi et surtout de faire de la surfacturation».

Zones d’ombre !