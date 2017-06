L’ONG Secours Islamique France-Mali (Sif), en partenariat avec l’association  Karama  Solidarity du Mali, a organisĂ© une grande cĂ©rĂ©monie de donation de vivres et non vivres aux enfants de l’Association pour la sauvegarde des enfants au Mali (Ase-Mali). Elle Ă©tait prĂ©sidĂ©e par le reprĂ©sentant du ministre des Affaires religieuses et du Culte, M. Ahamed Yahya, chef de cabinet dudit dĂ©partement. C’était le mardi 30 mai Ă Torokorobougou au siège du Sif -Mali. Â

Pour rappel, Secours Islamique France-Mali accompagne les nécessiteux depuis quelques années pendant le mois béni du Ramadan en leur offrant des vivres pour leur permettre d’observer le jeûne, mais aussi pour réduire la mendicité économique des enfants.

Ainsi, pour le programme Ramadan 2017, le Sif-Mali a pu mobiliser cette année des fonds pour l’acquisition et la distribution de vivres pour huit mille sept cent soixante-onze (8771) bénéficiaires pour réduire la mendicité économique auprès des enfants talibés d’une part et d’autre part pour aider les ménages vulnérables du Mali et les enfants orphelins.

Il s’agit, entre autres, de : Association des maîtres et écoles coraniques de Bamako (Amec-Ba) ; Association des maîtres et écoles coraniques de Kati (Amec-Kati) ; Association malienne de secours humanitaire d’urgence (Amshu) ; Fédération locale des associations des handicapées de la commune I (Felaph-CI); Centre d’écoute communautaire de Sabalibougou (Cec-s) ; Association pour la sauvegarde de l’enfance (Ase-Mali) ; Haut conseil islamique commune V (Hci-CV). Ce présent projet couvre les zones de Bamako et Kati.

D’entrée de jeu, c’est le représentant du Maire de la Commune V, M. Boubacar Diadié, qui a donné le ton de la cérémonie en  remerciant les initiateurs d’un tel projet d’envergure pour la réduction de la mendicité sur les artères des différentes villes concernées par le projet, et soulignera plus loin qu’ils resteront aux côtés de Secours Islamique France-Mali pour un accompagnement fructueux des nécessiteux.

Pour le reprĂ©sentant du ministre des Affaires religieuses et du Culte, Ahamed Yahya, ce geste de donation mĂ©rite d’être saluĂ© Ă sa juste valeur car, grâce Ă l’ONG Secours Islamique France-Mali, 8.771 personnes bĂ©nĂ©ficieront d’une aide au titre du ramadan 2017.Â

«Ce qui est vraiment salutaire est le fait que les enfants en situation difficile de l’association pour la sauvegarde des enfants au Mali de Mme Sangho Maly dite Bibi bénéficieront de ces dons de la part du Sif-Mali. Quand ce genre de geste se multiplie dans notre pays, on aurait réduire la pauvreté considérablement. Nous exhortons tout le monde de suivre ce chemin de bienfait et de bonheur dans notre pays», a-t-il affirmé.

Pour sa part, le chef de mission du Sif-Mali, M. Patrick Sénia, a tenu à remercier tous les partenaires présents qui accompagnent son ONG dans le cadre des cérémonies de donations de vivres aux personnes nécessiteuses à travers le Mali. Pour Patrick Sénia, le don que vient de faire son ONG est juste pour dire aux uns et autres que la religion n’est que amour, paix, concorde, pardon et tolérance. Et c’est dans ce sens-là qu’ils ont jugé nécessaire de venir en aide aux enfants de l’Ase-Mali de Mme Bibi. «Nous continuerons sur la même dynamique dans les jours à venir pour apporter nos soutiens aux plus démunis», a-t-il rassuré.

En prenant la parole, la promotrice et présidente de l’Ase- Mali, Mme Sangho dite Bibi, dont les enfants adoptifs ont été les premiers bénéficiaires de ce geste, a vivement remercié Secours Islamique France-Mali. Elle s’est dit ravie d’autant que c’est la première fois qu’une ONG française «nous fait un tel don au Centre». Et de justifier sa joie : «Pourquoi je suis émue de joie ? Parce que c’est significatif qu’une ONG de la France vienne nous donner des vivres. Les enfants qui sont avec moi vivent dans des conditions extrêmement difficiles, mais je fais de mon mieux pour eux. Ils sont au nombre de 191 et je les inscris tous à l’école pour leur bien-être».

Ousmane DIAKITE