Une délégation du ministère de l’Economie et des Finances, à travers M. Cheick Oumar Guindo de la direction générale de la Planification et du Développement ainsi que M. Adama Sangaré de la direction générale de la Dette publique, a visité le chantier du projet du seuil de Kourouba. C’était le mercredi 2 août 2017 en présence du coordinateur du PDI-BS, Soumaïla Samaké et son équipe. Au terme de la visite, les financiers se disent satisfait de la progression des travaux.

Au terme des travaux, le seuil de Kourouba va permettre de rehausser le niveau d’eau, d’intensifier en amont les 1000 hectares aménagés à Manikoura. En avale, la possibilité d’extension des superficies cultivables et l’aménagement de 15 000 autres hectares. En plus de ces avantages, il est prévu au seuil l’installation des tribunes pour la production d’électricité. A titre de rappel, le coordinateur du programme M. Soumaïla Samaké. L’ouvrage est réalisé dans le cadre du Programme de Développement de L’irrigation dans le Bassin du Bani et de Sélingué (PDI-BS), financé par les partenaires techniques et financiers. Le seuil de Kourouba est entièrement financé par la Banque Africaine de Développement à hauteur de 12 milliards de F CFA. A la date d’aujourd’hui, l’entreprise a fini de poser le pont sur le bras droit du seuil. Le taux d’avancement des travaux est de 60,52% pour un délai consommé de 49,92%.

Les travaux verront un arrêt temporaire, prévu le 12 août prochain, à cause de l’hivernage.

La délégation a noté toute sa satisfaction après avoir constaté le taux de réalisation des travaux très encourageant.

Cette visite a permis à la délégation de connaître l’utilité du seuil mais aussi de mesurer les efforts consentis par les responsables du PDI pour l’exécution correcte du projet.

La délégation est attendue sur les chantiers de Djenné le jeudi prochain.

Ccom PDI-BS