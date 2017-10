En véritable As de la Com, le Dr Sidiki Nfa Konaté n’entend rien épargner pour redonner à l’ORTM sa place de média d’Etat. Ainsi, avec dextérité (pour certains) et excès (pour d’autres) il multiplie des initiatives pour rendre visible les moindres actions posées par le régime. Toute chose qui aurait permis de booster la visibilité du ‘’prince du jour’’ et relancer l’audience de la chaine publique au sein du Mediamètre local, grâce notamment au maintien des éditions quotidiennes des JT en langues nationales, la diffusion en gros plans des activités institutionnelles et des focus sur les grands chantiers de l’heure. Comme pour accentuer cette dynamique, la semaine dernière, le patron de Bozola a procédé à un remue-ménage au niveau des postes clés de la télé et de la radio nationale. Pour ce faire, il a jeté son dévolu sur de fins journalistes-communicateurs comme Dougoufana Traoré pour diriger la section rédaction Télé, Niaza Coulibaly pour prendre les rênes de la division programme de la radio nationale, Sidiki.Y. Dembélé et Youssouf pour diriger respectivement la division des informations de la radio et télé nationales. Dans la même décision d’autres journalistes et ingénieurs ont été nommés.

Supportant le lourd fardeau des accusations sur sa communication à outrance en faveur du pouvoir, Sidiki N’Fa Konaté reste imperturbable dans sa mission de service public avec le slogan favori « Pour la construction du Mali, chacun compte ! »

La Rédaction

Commentaires via Facebook :