Après avoir réussi avec brio la couverture médiatique du 27è sommet Afrique/France, l’ORTM, dans sa mission de service public, vient de jouer sa partition en couvrant dans les moindres détails la conférence d’entente nationale. Pour l’occasion, tout le personnel avait été mobilisé à travers des retransmissions en direct et la couverture des différents ateliers.

Les téléspectateurs avaient droit à trois sessions d’information (Journal de 20H, Journal Spécial et Journal en Bambara). En plus de la retransmission en direct des cérémonies d’ouverture, de clôture et des plénières, les stations régionales ont été mises à profit pour faire connaître les attentes des populations à travers des dossiers. Comme quoi «Le Mali, pour l’ORTM, chacun compte». Pour dire que jamais slogan n’a si bien reflété la réalité malienne et la conférence d’entente nationale.

Lors de la cérémonie de clôture de la conférence d’entente nationale, le président de la République s’est réjoui en ces termes : «Le rassemblement effectif dans cette salle de la grande famille malienne constitue un de ces signes positifs. Les arrivées qui se sont succédé durant toute la semaine ont une unique signification : la volonté de participer à la recherche de solutions maliennes à des urgences maliennes. Elles ont une unique justification : l’affirmation d’une véritable entente nationale sur les priorités nationales.»

Pour le président malien, aucune personne, seule, ne peut faire avancer le Mali. Il faut selon lui l’union sacrée autour du Mali. Il en a profité pour citer en exemple les nouveaux slogans de l’ORTM. Qui sont au nombre de trois slogans 1. L’ORTM, pour le Mali, chacun compte, 2.Pour un Mali debout, chacun compte 3. Pour un Mali qui avance, chacun compte. «L’ORTM l’a compris, pour le Mali, chacun compte, et chacun doit contribue. Personne ne peut seul», a déclaré le président IBK.

Cette belle appréciation des nouveaux slogans de l’ORTM par le premier Malien est une grande source de motivation pour les agents et autres travailleurs de la télévision nationale. Après cette déclaration du président IBK, le producteur et réalisateur a braqué les caméras sur le Directeur général de l’ORTM qui était dans la salle pour suivre la cérémonie de clôture.

La grosse armada de l’ORTM, qui a fait cette retransmission, était composée de chauffeurs, câbleurs, techniciens sons et lumières, cameramen, animateurs, journalistes, speakers dans les différentes langues nationales, les producteurs et réalisateurs, des grands travailleurs de l’ombre, qui se battent pour un travail exceptionnel. Le tout sous la coordination des chefs d’équipes et des différentes sections qui, de commun accord, travaillent sous la direction de Sidiki N’Fa Konate, le Directeur général.

Au lendemain de la clôture de la conférence d’entente nationale, les travailleurs de l’Office, avec comme commandant de bord son Directeur général Sidiki N’Fa Konaté, se sont focalisés sur l’inauguration de la salle rénovée Modibo Keïta de l’Assemblée nationale (fruit de la coopération Mali/Turquie) lors de la rentrée de la session d’avril. Une autre occasion pour les Maliens de l’intérieur et de l’extérieur de vivre en direct l’aboutissement des efforts consentis par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son gouvernement. Toutes ces actions trouvent leur fondement dans le projet managérial «pour le Mali, une radio-télévision publique crédible et performante».

T.M. et K.T