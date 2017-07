La contestation (au sujet du projet de révision de la constitution) enfle et prend désormais de nouvelles proportions. Désormais, c’est le comportement de la télévision nationale, l’ORTM, qui semble augmenter sur la colère et la frustration des frondeurs. Accusé en des termes à peine voilés de parti pris en faveur du gouvernement, donc de la tendance du Oui, la plateforme « An tè, A banna» (en tout cas des groupes qui en sont proches, parmi lesquels le mouvement Trop, c’est Trop) menace de s’attaquer à la télévision nationale. C’est l’une des menaces proférées par le mouvement «Trop c’est Trop», à l’issue du sit-in qu’il a organisé, hier, devant la chaine nationale, dont le premier responsable, son Directeur Général, Sidiki N’Fa Konaté essuie aujourd’hui le colère de partisans de la dite organisation. Le DG de l’ORTM s’est vite attiré les foudres des partisans du Non, dès le lendemain de la marche du 15 juillet dernier. Son tort ? La non couverture de cette manifestation par les équipes de l’ORTM. «C’est fait volontairement ; Il fait le jeu du gouvernement ; Il nous censure…», fulmine un membre de la plateforme à l’endroit du Directeur Général de l’ORTM, dont la démission est désormais exigée par la plateforme. Cette demande vient d’être faite (formellement) auprès du Premier ministre, saisi, mardi dernier, d’une correspondance signée de la main de l’honorable Amadou Thiam, 1er vice président de la Plateforme «An tè, A banna, Touche pas ma constitution». Cette requête (la relève de Sidiki N’Fa Konaté de ses fonctions) aura-t-elle une suite favorable ? Seul le temps nous le dira.

Papa Sow /Maliwebnet