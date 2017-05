“Malgré l’augmentation de nos charges, nous avons maintenu le même coût qu’en 2016 : 2 750 000 FCFA”

Après avoir transporté 1 800 pèlerins de la filière privée en 2016, l’Agence malienne des services aériens (Amsa) s’est fixée comme ambition, cette année, de transporter plus de 2 000 pèlerins. Selon le programme de vol, le premier contingent quittera Bamako, en principe, le 5 août prochain. Malgré l’augmentation des charges, l’Amsa a maintenu le même tarif qu’en 2016. Il s’agit de 2 750 000 Fcfa, y compris toutes les charges.

L’Agence malienne des services aériens (Amsa) est réputée être une structure de référence en matière d’organisation et de transport dans le domaine du pèlerinage à la Mecque. Avec une dizaine d’années d’expérience en la matière, cette agence fait aujourd’hui la fierté du Mali. “Nous avons aujourd’hui une expérience acquise dans l’organisation du Hadj et le transport des pèlerins, notamment de la filière privée. Il y a deux ans, nous avons transporté les pèlerins de la filière gouvernementale du Mali. Sans compter que nous avons aussi transporté, il y a quelques années, les pèlerins de la Côte d’Ivoire. C’est pour vous dire que l’Agence malienne des services aériens est une structure très sollicitée en matière du Hadj, compte tenu de nos expériences. Notre objectif, c’est d’offrir un service de qualité à nos pèlerins. C’est pourquoi, nous essayons toujours d’améliorer nos conditions pour que nos pèlerins puissent effectuer le Hadj dans de meilleures conditions. Puisque nous travaillons pour eux. Dieu merci, nos prestations sont appréciées aujourd’hui par Maliens”, nous a précisé le Gérant Abdoul Wahab, dans un entretien à bâtons rompus.

Si en 2016 l’Amsa avait en charge 1 800 pèlerins de la filière privée aux Lieux Saints de l’islam, cette année elle ambitionne de transporter plus de 2 000 pèlerins. “Le quota du Mali a connu une augmentation cette année grâce à l’implication des autorités maliennes. Il est passé de 9000 à 13 323 pèlerins. Ainsi, l’Amsa dispose d’un quota de 370 pèlerins cette année. En plus, nous comptons transporter des pèlerins d’autres agences privées comme lors des précédentes éditions. En 2016, nous avons transporté 1 800 pèlerins de la filière privée. Cette année, nous ambitionnons de transporter plus de 2 000 pèlerins” dira-t-il.

S’agissant du coût, le gérant de l’Agence malienne des services aériens (Amsa) précise : “C’est le même tarif que nous avons maintenu malgré que nos charges ont connu une augmentation au niveau de l’Arabie Saoudite. Avec ce tarif, il y a le billet d’avion, l’hébergement à Médine et à la Mecque, la restauration, le séjour à Minah et à Arafat. Sans oublier le transport à l’interne, notamment sur les différents sites en Arabie Saoudite. Sans oublier aussi les frais de passeport et le pécule de mouton, les frais de la visite médicale et de vaccination. En d’autres termes, toutes les charges sont comprises dans ce montant”.

Abdoul Wahab a beaucoup insisté sur le délai pour la clôture des inscriptions : “La campagne 2017 est très particulière. C’est pourquoi, nous avons lancé cette campagne très tôt afin de pouvoir permettre aux gens d’être inscrits à temps afin d’éviter le retard puisqu’ils aiment la dernière minute. Cette année, aucun retard ne sera toléré. La date de clôture de la campagne est fixée pour le 30 juin prochain. Passé ce délai, il sera très difficile pour les retardataires d’effectuer le Hadj. Je profite de l’occasion pour lancer un appel aux fidèles musulmans de venir rapidement s’inscrire et en toute tranquillité”.

C’est en principe le 5 août prochain que le premier contingent des pèlerins de l’Amsa quittera Bamako pour la Mecque. Les autres vols sont programmés jusqu’au 20 août. “Nous avons déjà établi nos programmes de vols pour les phases aller et retour. Ainsi, la phase aller se déroulera du 5 au 20 août, tandis que le retour est prévu du 6 au 20 septembre prochain. C’est pour vous dire que nous sommes très avancés dans l’organisation du Hadj 2017” précise le gérant de l’Amsa.

En tout cas, l’Agence malienne des services aériens (Amsa) a déjà travaillé avec des compagnies aériennes comme Ethiopian Airlines, Turkish Airlines ou encore Medview, une compagnie du Nigéria. “Nous travaillons toujours avec des compagnies sérieuses qui respectent leur engagement. En matière du Hadj, le volet transport est très important pour nous. Et nous avons toujours respecté nos programmes de vols, aussi bien à l’aller qu’au retour” a-t-il conclu.

A.B. HAÏDARA