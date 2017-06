Afin que le Hadj des pèlerins 2017 du Mali soit fait dans les meilleurs conditions, le Groupe Diallo et Associés (GDA) en collaboration avec la compagnie Turkish Airlines, a lancé ses activités 2017 du pèlerinage. Ordre du jour: présentation des offres des deux partenaires pour faciliter les préparatifs et voyages du hadj, un projet idyllique de l’année qui constitue un des piliers de l’islam. C’était par le directeur général de GDA, Yaya Habib Diallo, en présence du directeur général de la Maison du Hadj, Hamsa Maiga (représentant le ministre des affaires religieuses et du culte), l’Ambassadeur de Turquie au Mali, Renan Sekeroglu, la responsable Marketing de Turkish Airlines au Mali, Mme Bouaré Fata Outtara, le directeur général de Turkish, Erkan, les représentants des agences de voyages, des groupements d’agences de voyages, des médias, etc.

Pour faciliter le Hadj 2017 aux maliens, dit la chargée de marketing de Turkish Mali, nous avons décidé de mettre à leur disposition des avions de commodités et surtout des vols directs (Bamako-Médine-Djéda-Bamako). Il s’agit des Airbus A 330 et A 320 avec des places de 351 et 257. En d’autres termes, des avions âgé au plus de 6 ans. Nous vous offrons aussi, ajoute Mme Bouara Fata Ouattara, un prix abordable que les autres agences. «Le tarif aller retour est de 940.000 Fcfa», dit-elle. «Ça fait deux ans qu’on est au Mali. Après notre lancement, j’ai constaté qu’on est passé de trois vols par semaines et 5 vols par semaine. A partir de 2016, des vols spéciaux ont été mis à la disposition des pèlerins maliens. Ce qui témoigne de la bonne coopération entre nos deux pays. Je suis heureux des nouvelles sollicitations qui parviennent envers la compagnie cette année encore après le succès du pèlerinage 2016. Nous souhaitons un bon carême et pèlerinage à tous», s’est réjouit l’Ambassadeur de Turquie au Mali, Renan Sekeroglu. Le directeur de la maison du Hadji, Hamsa Maiga, d’ajouter que l’apport de GDA et Turkish Airlines sera un plus pour la maison du Hadj dans l’organisation du pèlerinage 2017. «Nous connaissons leur qualité et la rigueur qu’ils emploient dans leur travail. Nous sommes émus de les voir parmi nous, pour nous aider à réussir l’organisation du Hadji au Mali», a dit Hamsa Maiga. Le directeur de GDA, Yaya Habib Diallo, de remercier vivement les agences et les autorités qui ont répondu à leur invitation avant de promettre de tout mettre en œuvre pour ne pas décevoir les pèlerins maliens qui accorderont leur confiance en GDA et Turksih Airlines.

H. B. Fofana