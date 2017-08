La cérémonie de clôture de la fin de formation des pèlerins 2017 a été effectuée le 29 Juillet à la maison du Hadj. Elle était présidée par le ministre des affaires religieuses et des cultes Thierno Hass Diallo en présence de l’ambassadeur de l’Arabie saoudite au Mali et du directeur de la Maison des hadj M. Hamza Maiga.

La formation des pèlerins est une nécessité pour l’accomplissement de l’un des piliers de l’islam. Elle permet aux pèlerins candidats de mieux connaitre la vie et les contours de l’Arabie Saoudite et celui du hadj. Elle permet de corriger les insuffisances constatées lors du pèlerinage.

Pour lui, cette formation témoigne la renaissance de la relation entre le président de la République El hadji Ibrahim Boubacar Keita et le roi Fayade. Il demande aux pèlerins d’être à la disposition des hommes et femmes de foi, qui subissent pendant ce périple afin d’avoir la meilleure des rétributions.

Pour sa part, le directeur de la Maison de hadj M. Hamza Maiga dira que cette année, le Mali est honoré à travers l’augmentation des nombres de pèlerins de 47% cette année. Selon lui, les innovations ont porté sur la baisse du prix du hadj comparativement à l’année passée. Le prix du Hadj est passé de 2 364 235 dont le pèlerin est en charge le frais du passeport et le bélier à la Mecque au lieu de 2 625 000Fcfa.

Par rapport à la gestion du nombre des 13 000 pèlerins repartis comme suite : 11 000 laisser au compte des agences privées qui gère de façon autonome dans le respect des règles. Il ajoute que, la durée de la formation est passée d’une seule fois par semaine à trois fois et cela a commencé 5 mois en avant comparativement aux autres années passées. Le premier départ est prévu pour  le 6 Aout et que l’arrivage se fait en fonction du départ. La Maison du hadj et le gouvernement du Mali mettront tout en œuvre pour la protection des pèlerins et de leur bien.

Diam Wagué