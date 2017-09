Avec le retour au pays des pèlerins à sa charge, l’agence de voyage Al-Madina peut se targuer d’avoir honorablement accompli sa part de contrat.

Mercredi 6 septembre 2017, la joie et l’émotion étaient perceptibles sur le visage des fidèles qui ont effectué le pèlerinage à La Mecque. Au total, ils sont 252 pèlerins au compte d’Al-Madina. Partis en Arabie saoudite le mois dernier, ils sont revenus sains et saufs au pays.

Le retour de ces nouveaux El hadj et Hadja a donné lieu à une cérémonie d’accueil à laquelle les responsables de l’agence Al-Madina et les parents des pèlerins ont participé. Au Centre islamique d’Hamdallaye, une foule immense est venue à la rencontre des pèlerins.

Fidèle à son engagement à mettre dans les meilleures conditions les pèlerins à sa charge, Al-Madina a été la première agence privée à acheminer ses passagers sur La Mecque. Et après un mois de prières où les uns et les autres ont pu satisfaire ce pilier de l’islam, les pèlerins ont fait naturellement des bénédictions pour les parents et le pays.

A l’arrivée, plusieurs d’entre eux affichaient un sentiment du devoir religieux accompli. “Alhamdoulillah, je suis comblé par ce que j’ai vu sur le terrain. Seul Dieu est Grand et Il nous a montré ses Bienfaits tout au long de notre séjour en terre islamique”, a lancé Hamidou Tandia.

Et à Hadja Fatoumata Sangaré de réitérer sa profonde gratitude au bon Dieu, les larmes aux yeux : “Je suis plus que convaincue de la nécessité du pardon. Et à La Mecque, j’ai eu la chance de voir toute la bonté divine. Je conseille à tout musulman de se sacrifier à ce devoir s’il en a le moyen”.

Avec le retour des pèlerins d’Al-Madina, ses responsables se disent satisfaits d’avoir tenu une promesse difficile.

A. M. C.