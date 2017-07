Le ministre des affaires religieuses et des cultes, était le 29 juillet 2017 aux côtés des pèlerins du Hadji 2017 à l’occasion de la clôture de la formation des pèlerins maliens organisée du 24 au 29 juillet à la maison du Hadji .

Les dernières formations pour les pèlerins au Hadji 2017, ont pris fin le samedi dernier et le ministre des affaires religieuses et des cultes, Thierno A. O. Hass Diallo avait effectué le déplacement pour formuler des bénédictions et mots d’encouragements aux 13 323pélérins qui s’apprêtent à aller à la Mecque. Selon, le directeur de la maison du Hadj, Hamza Maïga, ces séances de formations ont pour objectifs de mieux préparer les fidèles pour le pèlerinage tant sur le plan religieux que sur les différentes étapes du hadj, la conduite à tenir pour sa propre sécurité et le respect du pays d’accueil. Soulignons que cette cérémonie de clôture, a été l’occasion pour M.Maïga de remercier les efforts gouvernementaux qui a facilité les conditions du pèlerinage. Selon ses dires, grâce à ces efforts, le coût du hadj connaît cette année un rabais, 2 323500 CFA contre les 2 625 000Fcfa de 2016. D’autres innovations constatées en 2017, est que les autorités maliennes sont parvenues à négocier un plus grand quota pour notre pays à savoir 4000 pèlerins de plus soit 47% de plus. Toujours aux dires du 1er responsable de la maison du Hadj, l’édition 2017 a bénéficié de beaucoup d’innovations à compter la campagne lancée plus tôt que les précédentes années … Si la filière gouvernementale s’est occupée de l’encadrement de 2000 pèlerins et le reste a été judicieusement reparti aux agences privées selon les explication de l’ Imam Hamza Maïga.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net