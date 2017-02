Welcome! Log into your account

Les échanges entre le ministre des Affaires religieuses et du Culte et son homologue saoudien ont porté sur l’organisation du Hajj-2017 et l’augmentation du nombre de pèlerins maliens. Les échanges ont permis au ministre des Affaires religieuses et du Culte de revenir avec un quota amélioré. De 9000 pèlerins en 2016, le Mali se retrouve avec un nombre autorisé de 13 330 pèlerins pour 2017, soit une augmentation de 4430 pèlerins.

