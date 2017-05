Barack Obama et son Ă©pouse Michelle Obama semblent aux yeux de tous le couple le plus amoureux qui soit… et pourtant, le couple Obama aurait pu ne jamais exister ! En effet, selon l’auteur de Rising Star: The Making of Barack Obama, David Garrow, Michelle n’aurait pas Ă©tĂ© la seule dont Barack Obama a demandĂ© la main… L’ancien chef d’État aurait voulu s’unir Ă son ex-petite amie, Sheila Miyoshi Jager, de qui il Ă©tait fou amoureux. Mais les parents de la jeune fille auraient refusĂ© qu’elle s’engage aussi jeune, Ă 23 ans au moment de la demande. Et les deux auraient rompu peu après.

Heureusement, tout cela est du passĂ© ! Et il faut croire qu’avec Michelle, Barack Obama a fait le bon choix. Surtout que, depuis leur retraite, les deux profitent entièrement et largement de toutes joies du monde. Il se sont prĂ©cipitĂ©s au Brando, un hĂ´tel de luxe situĂ© Ă Tetiaroa, en PolynĂ©sie Française, il y a quelques semaines Ă peine, et selon People, c’Ă©tait en compagnie de Tom Hanks, du chanteur Bruce Springsteen et d’Oprah Winfrey qu’ils auraient voyagĂ© Ă bord d”un très luxueux yatch de plusieurs dizaines de mètres de long d’une valeur de 300 millions de dollars ! De quoi permettre Ă Â Michelle et Barack Obama de dĂ©stresser des huit annĂ©es de hautes responsabilitĂ©s vĂ©cues la Maison Blanche….

