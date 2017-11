Barack Obama était à Chicago le 31 octobre dernier pour le premier sommet de sa Fondation, destinée à former les futurs dirigeants et à encourager l’engagement civique. À cette occasion, le 44e président des Etats-Unis a exprimé une exigence: “pas de selfie”.

Depuis son départ de la Maison Blanche, Barack Obama concentre ses priorités sur la jeunesse et l’engagement civique. À cet effet, l’ancien Président des Etats-Unis était présent dans sa ville de Chicago pour s’exprimer devant un auditoire de 500 personnes et expliquer l’importance de la rencontre et l’ouverture à l’autre.

Gêne

Des notions contrariées par la systématique représentation de soi sur le net, symbolisée notamment par le selfie (voir ci-dessous à partir de 17min12sec). Une pratique interdite par Obama en personne en marge de l’événement. “L’une des choses bizarres quand j’étais président, j’ai découvert que les gens ne me regardaient plus dans les yeux et ne me serraient plus la main”, a-t-il expliqué au parterre de gens présents.

Visiblement ces demandes répétées ont commencé à le gêner. “On m’approchait comme ça ou bien comme ça”, a-t-il ajouté, joignant le geste à la parole, admettant cependant qu’il n’aurait jamais été élu président s’il n’y avait eu ces jeunes s’organisant à travers les différents états par les réseaux sociaux.”

“Avec des photos, je n’aurais pas été président”