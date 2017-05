L’écart d’âge entre Brigitte Macron et son mari, fraîchement élu président de la République, fascine toujours. Si la presse étrangère continue de mentionner les 24 années qui séparent les deux époux, un hebdomadaire satirique français a décidé d’en faire sa une.

“Il va faire des miracles!” titre Charlie Hebdo, pour son numéro du 10 mai. En couverture, Emmanuel Macron pose sa main sur le ventre de sa femme de 64 ans, enceinte et tout sourire. “Cette semaine, Charlie vous prédit que tout est possible pour le quinquennat qui s’annonce”, écrit ironiquement l’hebdomadaire sur sa page Facebook.

“Charlie Hebdo est tombé bien bas”

Le dessin, signé Riss, n’a pas manqué de faire réagir. Les internautes sont nombreux à souligner le sexisme de cette une. “Vous pouvez passer à autre chose, je crois que nous avons tous compris qu’elle est plus vieille que lui et alors? Faites la même chose avec les mecs qui ont des femmes beaucoup plus jeune cela nous changera un peu”, s’insurge une personne sur Facebook. “Ce dessin ne sera jamais celui d’une femme. Il n’y a qu’un homme pour dessiner quelque chose de si mauvais goût”, estime une autre.

“Les gens, faites un effort, vous pouvez quand même faire mieux que ‘Brigitte elle est vieille LOL’ non?”, demande un internaute. “Si attaquer Macron c’est attaquer son couple et sous entendre que la différence d’âge n’est pas ‘féconde’, en plus, vous êtes à coté de la plaque!”, écrit une autre. Sur Twitter, beaucoup dénoncent la “misogynie” et le “sexisme ordinaire” subit par Brigitte Macron. “Charlie Hebdo est tombé bien bas”, conclut une internaute.

Sexiste et basse du front, la une de Charlie Hebdo de demain pic.twitter.com/ZtK1pzkajJ — Johanna Luyssen (@johannaluyssen) 9 mai 2017

En avril dernier, Brigitte Macron avait d’ailleurs confié à Vanity Fair être blessée par les moqueries de la presse. “Elle souffre des caricatures affreuses que l’on dessine d’elle, des blagues de Laurent Gerra qui la moquent en ‘grand-mère sait faire un bon café'”, avait écrit le magazine, cité par Femme actuelle.

Retrouver cet article sur L’Express.fr