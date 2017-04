De l’extérieur le mariage de la belle Melania avec le richissime Donald Trump a tout du compte de fée pour petite fille. Mais en guise de romantisme c’est surtout un contrat de mariage tacite, fait de mensonge et d’humiliations, qui les unit.

Quand Donald Trump a vu Melania pour la première fois, il est immédiatement tombé sous son charme mystérieux. Voilà la version officielle de leur rencontre. Mais la version officieuse précise que si leurs routes se sont croisées, c’est que que Donald a profité du fait que la femme qui l’accompagnait à une soirée soit allée aux toilettes pour récupérer le numéro de téléphone de la belle Slovène

Une version bien moins romantique, comme le révèle Vanity Fair, mais symptomatique du mode de fonctionnement du couple présidentiel américain. Dans un long article, le mensuel US dresse un portrait terrible des rapports qui unissent le président orange et sa femme.

Ça va mal entre Mela­nia et Donald Trump : ils font lits à part, même s’ils sont dans la même chambre

Déjà deux fois marié à des femmes de caractère, Donald Trump cherchait une compagne qui, cette fois-ci, ne lui tiendrait pas tête comme le raconte son ami Federico Pignatelli : « Ivana était une femme intelligente, et une entrepreneuse. Elle était aussi très volontaire et bagarreuse. Alors que Melania… elle ne se bat vraiment pas ». Une envie de tranquillité et de soumission qu’a parfaitement saisie Melania, qui avait accepté de jouer le jeu, en échange d’un train de vie ultra privilégié.

Durant des années, le mannequin a accepté d’être régulièrement humiliée et rabaissée par son compagnon. Un des exemples les plus frappants – et écœurants – s’est produit en 1999 au début de leur relation comme le rapporte Vanity Fair. Alors qu’il était dans un avion avec son ami Howard Stern (célèbre animateur radio et télé connu pour ses propos outranciers et misogynes), Donald Trump s’est mis à parler des seins de Melania et de son train de vie coûteux. Howard Stern lui a alors demandé (…) Lire la suite sur voici.fr