Il était président, elle était la discrète. Aujourd’hui, leur amour est une histoire simple. Paris Match vous raconte la vie sentimentale de François Hollande et Julie Gayet après l’Elysée.

Normaux. C’est la première fois que l’ex-chef de l’Etat et sa compagne acceptent de se laisser photographier ensemble. En toute décontraction. Le couple passe le week-end sur la Côte d’Opale et assiste à un spectacle au château d’Hardelot. Le Touquet-Paris-Plage, fief d’Emmanuel Macron, n’est qu’à une quinzaine de kilomètres… Entre le président et son prédécesseur, le torchon brûle depuis l’été, avec des critiques de plus en plus acerbes. Mais le théâtre adoucit les moeurs. Alors, ce soir-là, François Hollande parle d’une visite culturelle et se contente de dire qu’il a rencontré des élus « pour parler de la France ». Rideau.

Lire aussi : Exclusif : François Hollande et Julie Gayet, les amoureux de La Lanterne

Loin du pouvoir, décontracté, l’ancien président se prête aux selfies

Ils sont pourtant arrivés comme des stars. Dans le théâtre élisabéthain, le seul de France, les familles sont stupéfaites. Elles sont venues assister au conte musical « Georgia ». François Hollande et Julie Gayet s’installent une minute avant le lever de rideau. Les spectateurs se rattraperont après : le couple pose avec tous ceux qui le souhaitent. Quand ils se séparent pour bavarder avec leurs fans respectifs, l’ex-président couve sa compagne des yeux. Ils se sourient de loin, se retrouvent pour une confidence. Ils dormiront à La Grenouillère, dans une chambre de luxe aménagée comme une hutte. Pour Julie Gayet, « c’était incroyable… réveil en pleine nature ».

Enquête Popeline Chollet, Paloma Clément-Picos et Pauline Lallement

Retrouvez notre grand reportage sur le couple François Hollande et Julie Gayet dans Paris Match numéro 3571, en vente dans les kiosques et sur iPad.

Retrouvez cet article sur Paris Match

Commentaires via Facebook :