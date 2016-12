Kim Kardashian et Kanye West semblent bel et bien être au bord de la rupture; une information dévoilée par DailyMail.

On dirait que les rumeurs de rupture se confirment, malgré les démentis parus dans la presse. Kim Kardashian et Kanye West semblent en effet plus éloignés que jamais.

Alors qu’il quittait la maison de Kourtney Kardashian le 25 décembre, le couple semblait très tendu; sur une photo postée par le DailyMail, on peut voir que Kanye lance un regard glacial à sa femme, alors que celle-ci reste rivée sur son téléphone.

Et si les deux stars ont bel et bien passé le jour de Noël ensemble, ce n’était apparemment pas le cas du réveillon. Toujours selon le Dailymail, Kim aurait en effet demandé à Kanye de ne pas venir à la soirée de Noël organisée par sa mère. Une photo Snapchat a par ailleurs été prise pendant la soirée, sur laquelle on pouvait voir la starlette sans son alliance. Le glas de la fin aurait-il sonné pour le célèbre couple?

Par 7sur7.be