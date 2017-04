La dernière ligne droite pour l’élection présidentielle s’est engagée ces dernières 24 heures et les deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont dévoilé leurs affiches de campagne. Celle de la candidate FN a beaucoup fait rire sur les réseaux sociaux mais certains se sont demandés pourquoi la cuisse de la fille de Jean-Marie Le Pen était visible. Et la réponse est surprenante.

L’un de ses proches explique ainsi : “C’est un parti pris assumé. Il s’agit d’un message subliminal par rapport à l’islam. Comprendre: en France, les femmes “s’habillent comme elles l’entendent.” Sur cette affiche, on la voit habillée d’un tailleur noir et bleu, et assise sur un bureau. Sa jupe remontée laisse donc voir cette fameuse cuisse qui porterait ce message plutôt étrange… Les internautes se sont beaucoup moqués de l’affiche de la candidate FN qui aurait été très visiblement retouchée sur Photoshop… Un twittos écrivait : “Si tu utilises photoshop, fais en sorte de rester crédible….” tandis qu’un autre lui conseillait de “virer” la personne qui s’est occupée de faire toutes les retouches. D’autres n’ont pas hésité à faire de l’humour : “Le FN est tellement dédiabolisé que Marine Le Pen a le visage plus lisse que Dame Galadriel WTF.” Certains se sont même demandés si le corps présent sur cette photo était celui de Marine Le Pen…

