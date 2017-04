Melania Trump a passĂ© le week-end de Pâques avec son mari dans leur propriĂ©tĂ© de Mar-a-Lago, en Floride. Elle en a profitĂ© pour rendre visite Ă des enfants dĂ©favorisĂ©s. Mais a provoquĂ© une polĂ©mique Ă cause de… ses chaussures !

Donald et Melania Trump, se sont accordĂ©s un week-end de Pâques dans leur propriĂ©tĂ© de Mar-a-Lago, en Floride. Pendant que le PrĂ©sident des Etats-Unis s’est adonnĂ© Ă sa passion, le golf, la First Lady, a elle, rendu visite Ă des enfants dĂ©valorisĂ©s. Elle a malheureusement encore provoquĂ© une polĂ©mique malgrĂ© elle…

Melania Trump s’est entretenue pendant de longues minutes avec des enfants et adolescents retirĂ©s par sĂ©curitĂ© de leur famille : “Je suis lĂ pour vous soute­nir et vous aider. Je veux vous encou­ra­ger et faire tout mon possible pour vous aider Ă rĂ©ali­ser vos rĂŞves.” Toujours très chic, l’ancien mannequin ne s’attendait surement pas Ă provoquer une polĂ©mique Ă cause de ses chaussures en serpent Ă 1 100 euros… Une fois les photos dĂ©voilĂ©es, les mĂ©dias amĂ©ricains n’ont pas manquĂ© de faire remarquer “qu’une First Lady doit savoir adap­ter ses tenues aux circonstances”…

Elle déménage enfin à la Maison Blanche

Quelques mois après l’Ă©lection de son mari, Melania Trump s’est enfin dĂ©cidĂ©e Ă dĂ©mĂ©nager Ă la Maison Blanche avec Barron, leur fils. Le dĂ©mĂ©nagement devrait avoir lieu au dĂ©but de l’Ă©tĂ©. Et le fils du couple semble très pressĂ© : “Barron a demandĂ© Ă certains de ses amis de l’Ă©cole de venir le voir Ă la Maison Blanche. Il a dit Ă ses parents,” j’espère qu’il y a des chambres pour que mes amis viennent dormir Ă la maison.”

