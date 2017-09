Margana Wood a critiquĂ© la rĂ©action de Donald Trump aux violences de Charlottesville. Lors de la traditionnelle sĂ©ance de questions-rĂ©ponses du concours de Miss America, Margana Wood, qui reprĂ©sentait le Texas, a dĂ» s’exprimer sur un sujet dĂ©licat. “Le mois dernier, une manifestation de nĂ©onazis, de suprĂ©macistes blancs et de membres du Ku Klux Klan Ă Charlottesville a mal tournĂ© et une jeune contre-manifestante a Ă©tĂ© tuĂ©e, le prĂ©sident a rĂ©agi en disant que les torts Ă©taient partagĂ©s et qu’il y avait des gens bien des deux cĂ´tĂ©s. Y en avait-il ? RĂ©pondez par oui ou par non et expliquez”, lui a demandĂ© Jess Cagle, le rĂ©dacteur en chef du magazine People.

Et on peut dire que la jeune femme ne s’est pas laissĂ©e dĂ©monter. “Je pense que c’Ă©tait Ă©vident que c’Ă©tait une attaque terroriste, et je pense que le prĂ©sident des États-Unis, Donald Trump, aurait dĂ» rĂ©agir plus tĂ´t, nommer ce fait et faire en sorte que chaque AmĂ©ricain se sente en sĂ©curitĂ© dans ce pays. C’est le problème en ce moment”, a-t-elle lancĂ© sous les acclamations du public. Une sortie saluĂ©e mais qui n’a pas suffi Ă lui faire gagner le concours de beautĂ©.

Le 12 aoĂ»t dernier, de terribles violences avaient Ă©maillĂ© un rassemblement de l’extrĂŞme droite amĂ©ricaine Ă Charlottesville, en Virginie. Un sympathisant nĂ©o-nazi de 20 ans avait foncĂ© dans la foule Ă bord d’une voiture, tuant une jeune femme de 32 ans, Heather Heyer. Donald Trump avait refusĂ© de condamner spĂ©cifiquement les mouvements d’extrĂŞme droite, estimant qu’il y avait “des torts des deux cĂ´tĂ©s”.