Le chorégraphe, co-directeur du Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne (CCNRB), s’est éteint à l’âge de 40 ans.

Le chorégraphe Ousmane Sy, co-directeur du Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne (CCNRB) et “figure de la scène hip hop internationale”, est mort à l’âge de 40 ans, a annoncé le CCNRB dimanche.

Ousmane Sy, qui codirigeait le CCNRB depuis janvier 2019 au sein du collectif FAIR-E, est mort dans la nuit de samedi à dimanche, selon un communiqué de presse.

“Il était une figure renommée et incontournable de la scène hip-hop internationale. Sous le pseudonyme de Babson, il avait intégré le collectif Wanted Posse dans les années 90 et remporté la “battle of the year” en 2001″, a souligné la maire de Rennes Nathalie Appéré, en saluant “un précurseur qui a réussi à imposer et faire reconnaitre la richesse de la culture hip-hop dans la danse contemporaine”.

Une création présentée au Théâtre National de Bretagne

Ousmane Sy “a poursuivi par le geste chorégraphique une recherche esthétique influencée autant par le corps de ballet, que l’esprit freestyle du hip hop ou les combinaisons tactiques du sport à onze, traversé par la conviction que l’identité s’accomplit au service de l’entité, a aussi souligné le CCNRB.

Il avait récemment chorégraphié une création intitulée Queen Blood, présentée au Théâtre National de Bretagne en janvier 2020.

N.B. avec AFP

