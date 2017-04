Une photo de Michelle Obama en vacances fait actuellement le tour de la toile. La raison ? L’ancienne première dame apparaît avec ses cheveux au naturel.

Parfois il ne faut pas grand chose pour créer le buzz sur la toile. Toutefois, Michelle Obama  était loin d’imaginer qu’une simple photo d’elle en vacances allait enflammer les réseaux sociaux à ce point. Sur cette photo, l’ancienne première dame des Etats-Unis apparaît au naturel, les cheveux sans brushing ni aucune mise en forme. La femme de Barack Obama  dévoile ses cheveux au naturel. Une coiffure afro qu’on n’avait encore jamais vue.Il faut dire que pendant les huit années durant lesquelles son mari a occupé la fonction suprême, Michelle Obama était obligée d’être tirée à quatre épingles. Quand on est une première dame, on se doit d’être impeccable en permanence. Ce rôle, Michelle Obama l’a occupé à merveille. Toutefois, on constate désormais qu’elle s’autorisait un peu de relâche pendant ses vacances. Et a vrai dire cela est presque rassurant…C’est d’ailleurs l’avis des nombreux internautes qui ont commenté cette photo sur les réseaux sociaux. Dans l’ensemble, ils apprécient de voir l’ancienne première dame des Etats-Unis au naturel.>>> A voir aussi : Michelle Obama présidente en 2020 ? Elle répond : M. RB…

