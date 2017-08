Ali Badara Diakité, connu sur les réseaux sociaux sous le profil ALI24 est un natif de Bamako, la ville aux trois caïmans. C’est de là qu’il entame son parcours scolaire et passe son diplôme d’études fondamentales (DEF) en 1999. La même année, il intègre le lycée Amadou Hampaté Bah et obtient son baccalauréat en 2004 série sciences humaines (SH) avec la mention assez bien. L’année suivante, il s’inscrit à Technolab-ISTA où il décroche un DUT en analyse programmation informatique. Après quelques années de stage à la BIM et d’autres structures de la place, il est recruté en 2012 dans la fonction publique en tant qu’agent comptable.

Un jeune engagé au service de la nation

Agé d’une trentaine d’années, ALI24 a su enflammer les réseaux sociaux et amorcer une prise de conscience collective chez la jeunesse malienne. Conscient de l’impact de la sous information sur la jeunesse, il s’est donné comme principale mission de véhiculer la bonne information via le canal d’information le plus utilisé par la jeunesse du siècle : les réseaux sociaux. Pour atteindre cet objectif, ALI24 s’est fait accompagner d’une centaine d’observateurs au Mali comme à l’extérieur.

Cette révolution de la transmission de l’information l’a hissé sur la scène nationale et internationale en un temps record. Une gloire qui ne va pas sans obstacles, car dans le cadre de l’exercice de sa mission, Ali est souvent traité de «vendu», insulté à tort par certains internautes sans scrupules voir même menacé. En homme de défi, Ali24 ne se laisse pas abattre. Après de durs labeurs, sa détermination, son dynamisme extraordinaire, et ses visions exprimées sur les réseaux sociaux ont fini par être récompensés. Ainsi, le mouvement de la jeunesse intellectuelle d’Afrique (MJA-INTELLECT) lui a décerné en 2017 le trophée Ciwara et un diplôme de reconnaissance dans la catégorie Eveil sur les réseaux sociaux.

Dans un pays où la jeunesse ne cesse de perdre ses repères, Ali24 fait partie de ces rares jeunes qui sont parvenus à se démarquer du commun pour servir de modèle. Amadingué SAGARA