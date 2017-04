Ils sont nombreux à avoir passé la grande partie de leur vie au service de leur pays. Ils se sont dévoués pour la cause de la patrie et les responsabilités qui leur ont été assignées. Mais hélas ! Ils restent méconnus par la grande majorité de la population. Ces hommes au parcours exceptionnel, le Mali en regorge à gogo. Immersion dans l’antre d’un modèle dans un Mali émergent.

Qui est Bréhima SILIMANA?

Vie et parcours académique

Bréhima SILIMANA est le 10 avril 1970 à Ségou dans la «cité des balanzans», une ville située à 240 km de Bamako, la capitale malienne. Il s’est très vite distingué par le travail et obtient son premier diplôme, le Certificat d’Etudes Primaires (CEP) en juin 1983 à l’école Fondamentale de Darsalam, puis son Diplôme d’Etudes fondamentales (DEF) en juin 1988 au Groupe Central de Ségou. Après ses études fondamentales, SILIMANA intègre le lycée Abdoul Karim Camara dit Cabral de Ségou où il décroche avec brio son Baccalauréat Malien en série Sciences Humaines. Après ce brillant succès, il entame en juin 1998 des études à l’Ecole Nationale d’Administration de Bamako (ENA) en administration publique, un cycle couronné quatre ans plus tard par une Maitrise en Administration Publique.

Bréhima SILIMANA est un amoureux du savoir. Il suit de 2007 à 2009 une formation de DESS-DIDL en Gestion Administrative au Mali pour approfondir sa connaissance. Outre ce brillant parcours, il suit avec succès d’autres formations post universitaires : en 1999, il participe à la session de formation du vivier des secrétaires généraux des communes à Bamako ; en décembre 2001, il s’associe à l’Atelier d’Information et de Sensibilisation sur les Questions de Population et Genre. En 2002, SILIMANA enrichit sa formation en participant à une série d’ateliers : l’Atelier de Validation du Rapport d’Etude sur la 3ème Revue des Projets et Programmes de Développement du Mali, l’atelier de l’étude sur les indicateurs sectorielles dans le cadre de l’élaboration du budget-programme et l’Atelier de Dissémination des Résultats de l’Etude sur les Indicateurs Sectoriels dans le cadre de l’Elaboration du Budget-Programme cette fois en 2003.

Du 30 mars au 1er avril 2004, il prend part au Colloque de l’Union des Conseils Economiques et Sociaux d’Afrique. De 2005 à 2012, il se frotte aux différents Recueil Annuel des Attentes, des besoins et des problèmes de la société civile dans les huit (08) régions du Mali et du district de Bamako. Du 28 au 29 Janvier 2006, il s’invite aux Concertations Nationales sur l’Emploi et du 16 au 17 Janvier 2006, l’Atelier National de Lancement et de Préparation de la 2ème Génération du CSLP 2007 – 2001 à l’Hôtel AzalaÏ.

Toujours dans l’ordre des formations, SILIMANA s’initie, du 10 au 22 Avril 2006, à la Formation sur le Mécanisme de Fonctionnement de Gestion et Financement des Sociétés Coopératives d’Habitats puis prend part à l’Atelier de Formation sur la «Nomenclature des Pièces Justificatives». En Novembre 2007, il est contacté pour rejoindre la Journée d’Information sur le Développement Durable. Pour faire face à la pauvreté grandissante dans plusieurs pays de la sous-région, il suit l’Atelier sur les Renseignements des Indicateurs de la 1ère revue Sectorielle de la Communication en vue de la Préparation de celle du Cadre Stratégique pour la Croissance et Réduction de la Pauvreté en 2009.

Du 06 au 07 octobre 2011, il participe à l’atelier de Réseautage des Elus du Mali pour la Réduction des Risques de Catastrophes à l’Hôtel Salam. Dans le cadre de la politique du développement durable, SILIMANA s’envole en en 2012 pour chine afin de prendre part au Séminaire sur la Politique Economique du Développement Durable pour les Pays Africains Francophones. ; Le 18 février 2015, il participe à la Table ronde pour le financement du programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l’emploi (PRODEFPE) puis à l’atelier sur la stratégie de communication Gouvernementale.

Une carrière professionnelle très riche

Grâce à ses nombreuses qualifications, SILIMANA a occupé plusieurs hautes fonctions de 1990 à nos jours. Ainsi en 2000, il a occupé successivement le poste de Secrétaire Général et régisseur des dépenses de la mairie de la commune urbaine de Sibila puis chargé de dossiers au service administratif du conseil. Là, il se fait remarquer par le travail bien fait, chose qui lui a valu sa nomination comme chef de service administratif en 2001. En mars 2002, il est désigné comme chercheur associé dans le cadre du renforcement des acquis de la réforme budgétaire dans son volet relatif à la mise en œuvre du budget-programme. Néanmoins, son charisme et son savoir-faire reconnus par tous les avisés ne lui accordent aucun répit. Il est fréquemment sollicité à faire valoir son expertise dans plusieurs domaines. De 2004 à nos jours, il fut Secrétaire aux Relations Extérieures et à la Communication de l’Union des Sociétés Coopératives d’Habitat du District de Bamako ; Point Focal du Budget Programmes du Conseil Economique Social et Culturel, Directeur Administratif et Financier par intérim du CESC, Depuis 2005, Membre de la Commission de Contrôle Physique des Agents Civils émergeant au budget d’Etat.

Depuis le 25 février 2004, il est membre du Comité de Pilotage du Budget-Programme au Conseil Economique, Social et Culturel, membre de la Commission de Dépouillement des Appels d’Offre du Conseil Economique, Social et Culturel. En avril 2009, il est nommé Président de la Commission Finances de la Mairie de Ségou. Toujours dans la même année, il est nommé membre du Comité National de l’Egal Accès au Media d’Etat par décret n° 09-109/P-RM du 12 Mars 2009. Membre du groupe technologie et formation de la Commission Stratégie et Planification du Comité National de Transition de la Radio Diffusion analogique vers le numérique, Bréhima est également membre du comité de pilotage chargé de la mise en œuvre du processus d’intégration des contractuels dans la fonction publique de l’Etat.

En 2014, il est nommé gestionnaire par intérim au Conseil Economique Social et Culturel avec comme principale mission : Gérer le personnel du Conseil Economique Social et Culturel avec la Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel ; Mettre en œuvre et gérer les cadres organiques ; Elaborer et mettre œuvre le budget du Conseil ; Elaborer les différents comptes administratifs ; Assurer le suivi et le contrôle de l’exécution du Budget Spécial d’Investissement (B.S.I) ; Participer au contrôle de la gestion du matériel, des équipements des services ; Etablir les projets de marché et participer au contrôle de leur exécution ; Procéder à un inventaire périodique du matériel et de l’équipement des services du Conseil ; Mettre à jour tous les dossiers et fichiers nécessaires à la bonne gestion du matériel et de l’équipement selon les règles de la comptabilité des matières.

Bréhima occupe actuellement le poste de chef du Service Administratif au conseil économique et social. Dans le cadre de ses fonctions, il a bourlingué un peu partout dans le monde. De l’Afrique en Europe, en sillonnant certains de ces continents comme le Burkina, la Guinée Conakry, bénin, le Niger, le Sénégal, la France, etc.

Un politique engagé

Outre ses qualités d’administrateur chevronné, Bréhima SILIMANA est aussi un acteur politique au parcours très riche. Premier vice président du parti UDD, il est parvenu avec le leadership de Tièman Hubert Coulibaly à faire de l’UDD l’une des premières forces politiques au Mali avec des adhésions massives chaque jours. Très dynamique, il a su porter haut les couleurs du parti dans toutes les régions du Mali. De cadres honnêtes et valables, le Mali en regorge à gogo, et M. Bréhima SILIMANA en est un exemple. Il fait partie des élites maliennes et hommes politiques qui sont loin des projecteurs, mais qui font avancer la République pour émergence..

La lutte contre l’insécurité :

Les efforts du commissariat de Kalabancoro salués par les populations

Depuis la construction du commissariat de Kalabancoro, la courbe polygonale des fréquences cumulées par l’insécurité est nette baisse dans cette commune jadis réputée en matière d’insécurité. Les patrouilles organisées de façon régulière qui s’ajoutent à celles de la gendarmerie n’accordent aucun répit aux bandits.

En confiant les rênes du nouveau commissariat au commissaire Ismaël Traoré et de son adjoint Gaoussou Tamboura, on se souvient encore que le Directeur général dans son allocution avait signifié que la mission principale des agents de police c’est d’abord la sécurité des personnes et de leurs biens. Ce message loin d’être tombé dans l’oreille d’un sourd est plutôt devenu un slogan pour le commissariat au grand bonheur de la population.

« Avant on ne pouvait pas circuler sur cette voie (la voie reliant Kalabancoura à Gouana un petit village longeant la zone aéroportuaire) au-delà de 22 heures » martèle une dame d’une quarantaine d’année.

Si son ouverture avait causé quelques réticences chez certaines personnes, le tout nouveau commissariat avec le temps est devenu proche de la population. Une police sur qui il faudra désormais compter pour le développement de Kalabancoro.

Amadingué Sagara