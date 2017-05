Qui est Dr Hamidou TOGOÂ ?

Natif de la région de Mopti dans le cercle de Koro et de la commune rurale de Koporo-Na, Dr TOGO est natif du village deTéména.

 Après ces études primaires réussies à l’école fondamentale de Koporo-na, il passe son Baccalauréat en série sciences exactes (SE) au Lycée de Koro (actuel Lycée Abirè Goro). Arrivée en 2002 à la Faculté des Sciences et Techniques (FAST) il obtient une maitrise en mathématiques Appliquées (MMA).

Talentueux, il opte très tôt pour les études post universitaire. Ainsi, il décroche un DEA en mathématiques et informatique avec une spécialité en Génies Logiciels Avancés à la FAST. Cette spécialité le conduisit à l’Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand en France pour un Master 2 en informatique et Système où il soutient une thèse en informatique avec une mention Très Honorable.

Diplômé de l’Université Blaise Pascal, Dr Togo était précédemment chargé de mission au Ministère de l’Education Nationale où il a relevé les défis de sa mission avec brio. Dr Togo vient d’être nommé au Ministère de l’économie numérique et de la communication comme conseiller technique, un poste qui rime bien avec sa formation.

Jeune leader engagé politiquement et socialement, Dr Hamidou Togo est responsable et membre de plusieurs organisations associatives Internationales et Nationales. Il est successivement le 2ème vice-président de la Fédération Malienne des Clubs, Centres et Associations UNESCO (FEMACAU), le 1er vice-président de la Coordination des Sections de l’Union des Jeunes du Rassemblement Pour le Mali (UJ/RPM) de la Région de Mopti, le Secrétaire Général de la section de l’Union des Jeunes du Rassemblement Pour le Mali (UJ/RPM) de Koro, Secrétaire chargé des relations avec les Jeunes du bureau de la section RPM de Koro et le Secrétaire à la communication de l’Association des Ressortissants de la Commune Rurale de Koporo-Nâ à Bamako et Sympathisants.

L’homme est très actif et dynamique dans toutes choses qu’il s’engage et reste surtout homme de parole, homme intègre et serviable à tout moment.

Joseph Douyon