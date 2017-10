Parmi les personnalités africaines les plus illustrées par le savoir et l’invention technologique figure le Dr. Maguiraga. Ce digne fils du Mali fut le 1er Africain à accéder à la National Agency for Space Administration (Nasa), le 1er à avoir un diplôme de docteur-ingénieur en 1969 à l’âge de 26 ans. Il garde le symbole de l’excellence malien et africain.

Dr. Madiassa Maguiraga est présentement à Bamako à l’occasion de l’exposition de ses nouveaux livres (mathématique et physique pour les étudiants). Il a même animé une conférence scientifique au Centre islamique d’Hamdallaye le samedi 7 octobre 2017.

Notre pays souffre beaucoup d’une crise éducative pour la recherche de l’excellence au moment où le président de la République est très soucieux de la baisse du niveau des élèves, étudiants pour une école de performance. Voici que le célèbre professeur Maguiraga a été mis à côté, négligé comme s’il n’était pas Malien, d’ailleurs il devrait être associé à toutes les activités scolaires, universitaires scientifiques, après avoir enseigné dans les plus grandes universités mondiales (américaine, européennes…) chef de département d’Electrical Engineering aux USA en 1973 le seul professeur noir, tous les autres étaient des Blancs.

Il a brisé le mythe que la science et la technologie ne sont pas seulement réservées aux seuls Blancs, et que la mathématique et la physique ne sont pas des somnifères aux Africains. Le président chinois Deng Xiaoping à propos du développement technologique de la Chine moderne disait “qu’importe la couleur d’un chat pourvu qu’il attrape les souris”.

Alors, le Mali manque cruellement de recherches scientifiques et technologiques dans nos grandes universités, les sciences de la terre (géoscience), un pays minier qui ne possède pas d’institution géo scientifique et c’est pour cela qu’il faut créer une Faculté en science de la terre cela va créer un cadre d’intégration sous-régional. Notre pays va accueillir des étudiants de la sous-région ouest-africaine et cela lui permettra de se développer. Les diplômés maliens vont créer leur propre entreprise minière ou pétrolière nationale aussi

bien que multinationale au lieu de faire appel à l’étranger.

Pour rentrer en compétition mondiale, la recherche de la connaissance est primordiale. Si le principal souci de nos dirigeants est vraiment le développement, le Dr. Maguiraga est l’une des premières personnes à être invitée à table car il a une connaissance qui s’acquiert très difficilement. La nation entière doit rendre un vibrant hommage à ce savant en lui rendant une médaille de la plus haute distinction du Mali, en lui offrant un ministère clé de l’Enseignement supérieur, de l’Energie et des Mines… puisqu’il n’a jamais été responsable, ainsi il pourra apporter encore ses contributions et ses expériences à notre Maliba. C’est par le savoir, la recherche que certains pays dominent aujourd’hui le monde (celui qui a le savoir doit être respecté à une place qui lui convient).

Maguiraga fut le 1er à élaborer un projet de société, qui a largement contribué au développement du Mali sur tous les problèmes épineux du Mali. En 1993, il a créé la Cita une école informatique. Le Centre a formé beaucoup de nos cadres supérieurs qui sont dans l’administration. En mars 2000, il a crée son parti politique le PPP Jama-jigi. Son parti était en alliance avec l’Espoir 2002 en novembre 2011 au regroupement IBK-Mali 2012. Il a toujours été présent aux différentes activités de la CMP.

Il faut le dire sans ambages, Dr. Maguiraga est l’une des personnalités qui peut apporter sa touche à la gestion actuelle du pays puisqu’il est animé d’un esprit patriotique et laborieux, la science et les recherches technologiques doivent être des priorités pour un pays qui veut se développer.

Le retard de l’Afrique n’est pas à chercher loin. Il est du au fait que la recherche reste le dernier souci de nos dirigeants.

Par Ansoumane dit Karamoko Cissé

Homme politique 75 42 78 70/98 05 07 46