Dans ce focus intitulé ‘’A la découverte d’un grand serviteur du Mali’’, nous vous amenons à mieux connaitre le Pr Bakary Camara, son parcours et ses exploits. Né en 1968, il est le premier malien maître de conférences, Agrégé des Facultés de droit (2013), option Histoire du Droit et des Institutions du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).

Depuis mars 2014, le Professeur Camara est le Doyen de la Faculté de Droit Public (FDPU) de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB).Au parvant il avait occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la même université. Notamment, le poste de chef de la Division Coopération (2010-2011) et celui de chef de Service des Relations Extérieures et de la Coopération du Rectorat de l’USJPB (2011-2014). Détenteur d’un Doctorat d’État en Sciences Juridiques et Politiques (2009), d’un doctorat 3ème cycle en politiques internationales (1996) et d’un Master of Art en Géopolitique (International Security/Affairs) (2003) le Professeur Camara est un homme très habile. D’une main de fer, le maitre de conférence dirige le Laboratoire d’études et de recherches en Droit, décentralisation et développement local (LERDDL) de la Faculté de droit Public (FDPU) de l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB).

Grand connaisseur du droit et de l’actualité politique, l’homme est affilié à plusieurs associations, centres d’études et de recherches en sciences sociales parmi lesquels l’Association Américaine de Sciences Politiques (APSA), le Conseil pour le Développement de la Recherche en sciences Sociales en Afrique (CODESRIA) et Point Sud Centre de Recherche sur le Savoir Local à Bamako. Le Professeur Camara est fondateur de la Revue Malienne des Sciences Juridiques, Politiques et Économiques (REMASJUPE). Il est auteur de plusieurs chapitres de livres et divers articles sur la démocratie au Mali, la décentralisation, le droit foncier, le pluralisme juridique, en Histoire du Droit et des Institutions, et les conflits en Afrique de l’Ouest.

Ses principales publications sont : Pour l’année (2015) Évolution des systèmes fonciers au Mali : Cas du bassin cotonnier de Mali sud (Zone Office du Niger et région CMDT de Koutiala). CODESRIA, Dakar, 2015, 364 p., ISBN 978-2-86978-643-1. Et « La transition démocratique comme forme d’inversion sociale en Afrique de l’Ouest. Le cas du Mali. », In L’inversion sociale : un défi au droit et à l’ordre, Samba Traoré, Bakary Camara et Olivier Dévaux (Eds.), Revue malienne des sciences juridiques, politiques et économiques de Bamako, N°1, 2015, Presse de l’Université Toulouse 1 Capitole, France, ISBN : 978-2-36170-105-5. En 2013, ilpublia« The dynamics of Land Tenure Systems in the Niger Basin, Mali »,Africa, 83, pp 78-99, Cambridge University Press, doi: 10. 1017/S0001972012000721. En 2012, le professeur Camara publia « L’esclavage au Soudan français : 1848-1931 », Nouvelles Annales Africaines, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Edition Spéciale, Dakar, Sénégal 2012 et

 « Accès à la terre et sécurité foncière à l’Office du Niger (ON) », GIP (Groupement d’Intérêt Public), Mission de recherche Droit & Justice – Ministère de la Justice (Site Michelet), France. Disponible en ligne :

http://www.gip-recherche-justice.fr/IMG/pdf/SYNTHESE_CAMARA_securite-fonciere.pdf

En 2011, il a écrit« Fondements juridiques du mariage dans le pays bamanan malinké : du système coutumier au code malien du mariage et de la tutelle de 1962 – l‘évolution dans la continuité », Université, Recherche et Développement (URED), Revue pluridisciplinaire de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, n°21, Juin 2011. Ainsi que « Les contrats et les conventions coloniales : cas de la concession rurale de Diré (1919-1925) », Les nouvelles Annales de l’UCAD, CREDILA, Dakar, Sénégal, n°2.En 2008 « La dynamique des conflits dans deux circonscriptions administrative de Mali sud entre 2002 et 2006 », In Local Experiences of Conflict Management, N° Spécial décembre 2008 SORONDA, Bissau : INEP ; Université de Bayreuth (Allemagne). En 2007 « Migration et tensions sociales dans le Mali sud » (Publier par ASC-Leiden/Hollande). Disponible sur le Website à l’adresse suivante : http://www.ascleiden.nl/Pdf/RapportCDPMaliLastdraftnov07.pdf. En 1995, 2èmetrimestre : Naissance et évolution du nationalisme en Afrique (Journal of Shanghai teachers University) Shanghai (Chine), pp. 49-55 ISSN 1004-8634.

Bakary Camara est enseignant chercheur dans l’âme et dans la peau. Il évolue dans le domaine de la recherche et de l’enseignement supérieur depuis plus de 20 ans. Il y a consacré toute sa vie professionnelle et n’entend pas lâcher prise de sitôt. Bon vent Professeur Camara et félicitations pour les loyaux et exaltants services rendus à la nation.Â

KANTAO Drissa