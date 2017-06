L’émancipation de la femme, la femme aux côtés de l’homme dans la complémentarité ; être au service de Ségou, se battre pour que Ségou s’affirme, voici bien ce qui préoccupe l’honorable Maïmouna Dramé. Pour tous ceux qui l’ont vue à l’œuvre, Maï comme on l’appelle affectueusement est une véritable battante qui se bat tous les jours, convaincue qu’elle est des énormes potentialités de Ségou.

Le destin de notre honorable ne s’est pas forgé sur du néant mais, comme l’oiseau qui fait son nid petit à petit, les premiers pas de Mai, c’est depuis le 1er cycle à l’école fondamentale de Markala, l’actuelle école Sé Dembélé. Son statut de pionnière à cette époque a forgé très tôt en elle l’amour de la patrie, le dévouement à son pays, les droits des femmes et des enfants. Quoi de mieux pour qu’une fois versée dans la fonction, Mai ne traduise dans la réalité les desseins qui ont muri en elle. Battante, elle l’est tant dans son service que dans la vie politique où elle est très active. De son ascension, que faudrait-il retenir ? Militante infatigable du RPM depuis sa création, Présidente des Femmes RPM de Ségou, Conseillère à la mairie de la commune urbaine de Ségou, 2ème vice-présidente du conseil de cercle de Ségou jusqu’à son élection comme député élue dans le cercle de Ségou en 2013. Bien avant tout cela, pour être le plus proche possible des femmes et des jeunes, elle a été la présidente du comité d’action des droits de l’enfant et de la femme (CADEF). Elle a œuvré inlassablement à travers ce comité pour un financement adéquat à chaque veille d’élection pour la formation à l’endroit des femmes et des jeunes pour la gestion électorale. Qu’on le sache bien : Mai est la première secrétaire parlementaire, vice-présidente de la commission travail et emploi. Elle est à la fois membre de l’union interparlementaire et membre de la délégation malienne au niveau de l’assemblée nationale.

L’honorable Maïmouna Dramé se bat pour le rétablissement de l’honneur et la dignité de Ségou, la promotion de Ségou sur tous les plans. Faire en sorte que Ségou s’affirme, que l’emploi soit une réalité pour toutes les femmes et pour tous les jeunes de Ségou, que la Ségovienne soit l’espoir de sa famille à travers ses implications socio- économiques. Voici les objectifs qu’elle vise. Maïmouna Dramé est beaucoup intéressée par le développement du sport et de la culture, gage de santé, gage de donner à Ségou des champions, gage du rapprochement. Elle a toujours porté le combat des femmes et des jeunes à l’Assemblée Nationale. Mais également Mai a participé aux débats pour le renforcement de l’institution.

C’est donc à juste titre que l’Etat malien dans son droit de reconnaissance au mérite l’a décorée de la médaille de chevalier de l’ordre national du Mali.

Abdoulaye Yérélé