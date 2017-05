Nommé le 25 avril 2017 par le Premier ministre au poste de Directeur de Cabinet à la Primature avec rang de ministre, Me Ahmadou TOURE a une parfaite connaissance de l’administration publique malienne et les couloirs du Gouvernement. Ayant conseillé le Gouvernement comme expert du Comité stratégique des projets structurants et encore plus récemment, comme membre du comité sur les Partenariats Public/Privé (PPP), ce docteur en droit des affaires et droit économique (Université Paris-Nord, France) et notaire réputé au Mali est surtout un ancien ministre. En 2012 il a occupé le portefeuille du Commerce, des Mines et de l’Industrie à un moment difficile de notre pays où le tissu économique et industriel souffrait de l’embargo de la CEDEAO et frôlait le ralentissement voire l’arrêt des activités. En ce temps, la production minière a non seulement été maintenue, mais a cru de 20% pour soutenir les recettes publiques et ce grâce notamment à la confiance des opérateurs miniers.

Me Ahmadou Touré a obtenu son baccalauréat en philosophie langues avec mention en 1975. Puis il a successivement obtenu à Paris X Nanterre son DEUG de droit, à Reims, sa licence et sa maîtrise en droit privé. Enfin il termine ses études universitaires à Paris XIII Villetaneuse en décrochant son DEA de droit des affaires et son doctorat 3è cycle en droit des affaires et droit économique avec mention très bien en 1984.

De retour au Mali en 1984, il enseigne à l’Ecole Nationale d’administration (ENA) le droit des affaires en effectuant parallèlement son stage de notaire.

En 1986, il entame en sa carrière de notaire, après l’examen professionnel, muni de son diplôme d’aptitude à ladite fonction.

Cette fonction lui permet de gérer des dossiers aussi divers que l’Appui et assistance aux principales sociétés minières et industrielles opérant au Mali.

Il s’agit non seulement des procédures de constitution de sociétés, de restructuration, de rachat de participation et de conseils donnés en la matière, mais également, d’assistance pour la mise en place de concours bancaires pour le développement de mines.

En matière industrielle, il participe au montage et à l’assistance de grandes sociétés industrielles maliennes dans les domaines de l’agro-alimentaire, des tabacs et allumettes, des piles électriques, du ciment et du coton.

En tant que Praticien, il assuré le montage juridique de plusieurs dossiers d’agrément de banques et d’institutions de micro finance ou de leur mise à jour auprès des autorités monétaires de la BCEAO. Dans ce sens, son cabinet a procédé à l’adaptation institutionnelle de la Cellule d’Appui à la Micro finance suite au remaniement ministériel de Mai 2004.

Me Ahmadou Touré est Conseiller permanent de l’Union Internationale du Notariat Latin (UINL) et Président honoraire de la Chambre des notaires du Mali.

