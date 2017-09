Rihanna adopte souvent un look au bord de la provocation et compte bien ne pas changer ! Son style, son attitude nonchalante, rien n’est laissĂ© au hasard. Ce dimanche 10 septembre, se baladant dans les rues de New York, la chanteuse de la Barbade portait une robe noire longue ceinturĂ©e d’une banane Gucci… Mais comme Ă son habitude la belle avait oubliĂ© un lĂ©ger dĂ©tail… son soutien-gorge ! Cette habitude va-t-elle devenir un Ă©lĂ©ment de mode incontournable ? Car comme BeyoncĂ©, Rihanna est souvent des crĂ©atrice de mode Ă ses dĂ©pens.

Pour fouler le tapis rouge, pour aller dĂ®ner ou encore pour se balader, Rihanna sait mettre ses atouts en valeur et il faut croire que ne pas porter de soutien-gorge lui va bien ! Cet accessoire a tout l’air d’ĂŞtre facultatif chez la star et ce pour n’importe quel Ă©vĂ©nement… Ce jeudi 7 septembre par exemple, l’interprète de Umbrella était prĂ©sente Ă New York pour le lancement de sa marque de cosmĂ©tique Fenty Beauty by Rihanna et portait une tenue sexy haute en couleur avec un tee-shirt nouĂ© en haut… et comme Ă son habitude le soutien-gorge ne faisait pas partie de sa tenue ! C’est vrai après tout : pourquoi rajouter un bout de tissu superflu Ă un look dĂ©jĂ complet ?

